Un fruct consumat în timpul sarcinii poate reduce riscul de alergii alimentare la bebeluşi

Alergiile alimentare afectează milioane de copii în întreaga lume, iar incidenţa lor este în continuă creştere. Cercetătorii finlandezi aduc dovezi că includerea avocado-ului în dieta femeilor însărcinate poate juca un rol esenţial în reducerea riscului de alergii alimentare la sugari, iar beneficiile încep chiar din perioada intrauterină.

Alergiile alimentare afectează unul din 13 copii în Statele Unite. Cercetătorii finlandezi au identificat avocado ca fiind un aliment benefic în timpul sarcinii. Într-un studiu recent, aceştia susţin că un consum de avocado în timpul sarcinii poate reduce riscul de alergii alimentare la bebeluşi.

„În calitate de părinte, este îngrijorător să văd cum cazurile de alergii alimentare cresc, simţind adesea că nu am nicio putere asupra situaţiei. Deşi nu există încă un tratament curativ, apar tot mai multe strategii promiţătoare de prevenţie şi opţiuni terapeutice, iar studii recente, precum acesta, aduc un plus de speranţă”, a declarat conf. univ. dr. Sari Hantunen, cercetător la University of Eastern Finland, citată într-un comunicat.

Dr. Hantunen este autoarea unui studiu observaţional, publicat la începutul acestei luni în jurnalul Pediatric Research, al revistei Nature, alături mai mulţi membri ai Avocado Nutrition Center şi ai Hass Avocado Board.

Scopul acestor organizaţii este de a promova cercetarea ştiinţifică asupra avocado-ului şi de a stimula interesul şi consumul acestuia în Statele Unite.

Cum s-a desfăşurat studiul

Acesta este primul studiu care leagă consumul de avocado în timpul sarcinii de un risc mai scăzut de alergii alimentare la sugari.

Pentru a ajunge la aceste concluzii, autorii au analizat aproape 2.300 de perechi mamă-copil din Finlanda – Kuopio Birth Cohort (KuBiCo). Datele au fost colectate între 2013 şi 2022, participanţii raportând obiceiurile alimentare prin intermediul unui chestionar. Rezultatele privind alergiile la sugari au fost evaluate când aceştia au împlinit un an.

În rândul mamelor care au consumat avocado proaspăt în timpul sarcinii s-a observat că bebeluşii aveau un risc cu 44% mai mic de a dezvolta alergii alimentare până la vârsta de un an.

CITEȘTE ȘI: Produs retras din magazine Penny