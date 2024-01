Directorul Spitalului Județean Craiova: “Pacientul să nu mai accepte acele bileţele, fiţuici să cumpere diverse”

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Craiova le transmite pacienţilor să îşi valorifice drepturile de asiguraţi şi să nu mai accepte să cumpere medicamente din propriul buzunar.

Directorii unităţii medicale spune că, deşi cheltuielile cu medicamentele sunt mari, spitalul nu a avut blocaje din lipsa fonduilor, iar atunci când au apărut sincope din cauza întârzierilor, s-au găsit soluţii cu sponsorizări.

GdS: Au fost probleme cu lipsa medicamentelor în această perioadă, în spital? Cât cheltuie SCJU pe medicamente?

Eugen Georgescu, director SCJU Craiova: Sunt cheltuieli foarte mari, la nivelul lunii septembrie, am primit doar 55% din veniturile realizate de la Casa de Asigurări, iar la nivelul lunii octombrie, undeva la 63%. Dar spitalul a avut rezerve proprii şi nu s-a simţit niciun fel de lipsă pe medicamente.

Ca sume de bani reamintesc că nevoile lunare de medicamente se stabilesc de către Comisia Medicamentului, iar serviciul financiar-contabilitate alocă banii în fiecare lună. În ultima lună şi jumătate au fost alocate circa 2,5 milioane lei pentru medicamente.

GdS: S-a pus adesea problema pacienţilor care îşi cumpără medicamente, trimişi chiar de personalul medical, care le spune că nu există în spital.

Eugen Georgescu: Ţin să reamintesc că este dreptul pacientului să i se deconteze aceşti bani. Dar ţine de doctor să respecte procedura. Este o procedură, simplă, clară. Se face un referat către farmacie. Farmacia dă negaţie, menţionează că nu deţine respectivul medicament, durează un sfert de oră, jumătate de oră, o oră. Ulterior, medicul face o reţetă, pacientul îşi cumpără medicamentul şi în 30 de zile I se decontează banii.

Am avut un caz cu o pacientă de la neurologie căreia I s-a decontat imunoglobulină în valoare de 45.000 lei, care nu găsea în circuitul închis, în ţară. A fost un caz grav, care a fost salvat şi care nu ar fi putut fi tratat fără imunoglobulină. Familia a plătit aceşti bani şi i-a primit ulterior înapoi.

GdS: Care sunt principalele cauze pentru lipsa medicamentelor?

Eugen Georgescu: Există situaţii în care avem contract semnat, dar furnizorul nu aduce distribuitorului sau aduce cantităţi foarte mici. Există lacune în lanţul de aprovizionare.

Comisia Medicamentului este formată din şefi de secţie, medici din toate specialităţile, împreună cu colegi de la financiar, de la achiziţii. Dacă necesarul este făcut corect şi există bani şi există contract, se pot achiziţiona medicamente. Dar sunt cazuri cu întârzieri la distribuitor. A fost, de exemplu, o situaţie cu materiale sanitare când, din cauza condiţiilor geopolitice, mai exact, din cauza războiului, au fost întârziate livrări din China şi o lună. Firma nu a spus că nu are, ci că vor fi întârzieri. În acel moment, am recurs la sponsorizări pentru a putea obţine necesarul direct. Am avut sponsorizări şi de 10.000 de euro care au acoperit cantitatea necesară până în momentul în care a ajuns marfa.

GdS: Care este mesajul pentru pacienţii care se confruntă cu situaţii în care li se spune de personalul medical să cumpere medicamentul?

Eugen Georgescu: Mesajul este foarte clar. Dreptul pacientului este să solicite reţetă parafată de către medic, iar medicul, la rândul lui, să facă referat, în funcţie de ce are pacientul nevoie. Deci mesajul către pacient este să nu mai accepte acele bileţele, fiţuici, liste să cumpere diverse.

Pacientul are drepturi. Sunt oameni care plătesc contribuţii la Casa de Asigurări zeci de ani şi poate au beneficiat doar de 2-3 ori în tot acest tip de servicii medicale.

Sistemul nu este perfect şi nu va fi probabil niciodată. Dar trebuie să facem cu toţii un efort ca să ajungem la normalitate.

