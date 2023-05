„Vinerea nu operez!” – După o experienţă traumatizantă la Craiova, o femeie cu apendicită şi-a salvat viaţa la Bucureşti

Plimbată prin spitale pentru o simplă apendicită şi operată de urgenţă la Bucureşti, după o experienţă traumatizantă în Craiova. Este cazul Alexandrei Ariton, o tânără din Craiova care susţine că a fost greşit diagnosticată de medicii Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Craiova şi a primit tratament pentru un chist ovarian, deşi avea apendicită. Revenind după două zile, medicul de gardă i-ar fi spus: „Vinerea nu operez”.

Cu dureri groaznice, femeia a mers, după prima vizită în UPU, la un control şi la Spitalul Căi Ferate. Aici i s-a spus că are apendicită şi trebuie operată de urgenţă. După ce a revenit la Judeţean, medicul de gardă i-ar fi spus că el nu operează vinerea şi i-ar fi întors spatele. Lăsată de izbelişte în Unitatea de Primiri Urgenţe, vomitând şi cu dureri insuportabile, femeia a luat decizia să plece la Bucureşti, unde a fost operată imediat la Spitalul Floreasca. Conducerea spitalului din Craiova spune că medicul are altă versiune cu privire la ultima sa prezentare în UPU. Conform reprezentanţilor SJU, pacienta a refuzat internarea, deşi medicul ar fi transmis că o va opera. Alexandra neagă cu tărie acest scenariu. Femeia a plecat, de fapt, ca să îşi salveze viaţa. „Am semnat să plec pentru că medicul a dispărut şi n-a mai venit nimeni. Nu mai puteam sta aşa!”.

Miercuri, 10 mai. Prima prezentare în UPU

Miercuri seara, craioveanca a ajuns la UPU cu dureri groaznice în partea dreapta, amorţeli ale piciorului drept şi dureri de spate pe partea dreaptă.

„După nenumărate ecografii, analize de sânge, urină și un CT, am fost pusa pe perfuzii! Diagnostic nehotărât. În jurul orei 3 dimineața am fost trimisă la ginecologie. Doamna doctor mi-a descoperit un chist ovarian care nu prezenta probleme grave. Mi-a fost prescrisă o rețetă și am fost trimisă înapoi în camera de urgenţe uşoare, din nou pe perfuzie”, a povestit Alexandra Ariton.

Aceasta ne-a spus că un medic rezident i-ar fi transmis că simptomele sale ar indica o apendicita, dar că nu e sigur şi nu se poate pronunţa Apoi, un al treilea medic, tot rezident, i-a prescris o rețetă pentru discopatie lombară.

„Când am fost prima dată la urgenţă, m-au văzut numai medici rezidenţi, iar pe foile din spital semnăturile şi parafele nu le aparţin acelora care m-au consultat. De-asta nici nu pot da nume”, ne-a declarat pacienta.

Joi, 11 mai. Diagnosticul de apendicită, pus la Spitalul CFR

Joi dimineața, pacienta a fost trimisa acasă, „după 3 perfuzii, cu 3 diagnostice incerte și 3 rețete şi cu dureri și mai puternice”. Pentru că starea se înrăutăţea în loc să se amelioreze, Alexandra Ariton a mers la spitalul CFR, unde toate analizele au condus la diagnosticul de apendicită acută.

„După o ecografie în condiții ok, un control ginecologic și controlul domnului doctor, mi s-a spus că am apendicită acută şi să merg în Urgenţă să mă operez imediat! Spitalul CFR nu dispune de UPU și totul se face prin programări! Domnul doctor mi-a spus că nu are nimic liber până luni, iar eu nu mai pot amâna deloc operația”, a mai spus femeia.

Vineri, 12 mai. De la UPU – SJU Craiova, la Spitalul Floreasca

Femeia spune că s-a pregătit pentru operaţie, apoi s-a prezentat din nou la UPU, cu dureri din ce în ce mai mari, febră, stări de vomă şi ameţeală. I s-au refăcut analizele, i s-a pus din nou o perfuzie. „M-au pus pe targă, m-au dat la o parte de pe targă, m-au pus la loc, m-au pus pe un scaun. În cele din urmă a venit şi un medic chirurg”. Acesta a palpat-o, spune craioveanca, şi a confirmat diagnosticul de apendicită. Însă apoi i-ar fi spus că este vineri şi el vinerea nu operează, apoi i-ar fi întors spatele şi a plecat.

„A plecat pur şi simplu, iar eu tot întrebam dacă mai vine cineva. Doamna asistentă mi-a spus „nu ştim nimic”. Aşa că după ce mi s-a terminat perfuzia, am cerut toate foile ca să plec la Bucureşti. În acel moment, au început să se agite şi nu mai găseau foaia din ginecologie. Am insistat că nu plec fără toate foile, apoi am semnat că plec pentru că nu mai suportam. Am ajuns la Bucureşti, la Spitalul Universitar Floreasca. În două ore am fost preluată şi operată de urgenţă. Diagnosticul a fost de apendicită acută flegmonoasă, peritonită seroasă şi chist ovarian”, a povestit pacienta.

Versiunea medicului chirurg

Reprezentanţii spitalului din Craiova spun că pacienta a refuzat internarea şi că medicul neagă cele susţinute de aceasta. „Ne-am autosesizat în acest caz şi am pornit o anchetă internă. Am cerut explicaţii tuturor medicilor care s-au ocupat de pacientă. În privinţa medicului chirurg de vineri, acesta ne-a spus că a transmis personalului din urgenţă că o va opera pe pacientă după ce termină altă intervenţie.

E foarte greu de stabilit. Medicul chirurg este plecat din localitate în acest moment, dar a fost contactat telefonic de conducerea unităţii şi a spus că le-a spus colegilor din urgenţă să o perfuzeze în continuare şi o să o cheme direct la sală când termină operaţia. Am cerut puncte de vedere de la colegii din UPU care au avut-o în grijă pe pacientă, iar dacă mărturiile lor contravin celor spuse de medicul chirurg, atunci este o problemă serioasă”, a declarat pentru GdS Stelian Mogoanta, directorul medical de la SJU Craiova.

Femeia şi-a salvat viaţa plecând la Bucureşti

„Din mine s-a scurs o pungă şi jumătate de puroi. Nu mai puteam să aştept. Dacă mi s-a refuzat operaţia şi medicul mi-a spus că el nu operează vinerea eu ce era să fac? Să stau de nebună în urgenţă când nu mai puteam? Aşa că normal că am semnat că plec. Nu îmi mai permitea starea de sănătate să mai stau.

Eu am posibilităţi şi am putut să fug la Bucureşti într-un suflet. Dar sunt alţi oameni care nu au şi mor cu zile. Cu toţii suntem oameni şi nu merge nimeni de drag acolo. Tărgile miros a urină, paznicii îţi vorbesc urât, mizerie. La Floreasca a fost diferenţă de la cer la pământ. Era o curăţenie ireproşabilă şi nimeni nu mi-a cerut 50 de bani pe ceva. Am fost tratată exemplar de tot personalul medical. Păcat că acolo se poate şi aici nu”, a declarat pentru GdS Alexandra Ariton.

Alexandra spune că s-a mai confruntat cu experienţe neplăcute şi în trecut, la Spitalul Judeţean. „Am ales să tac atunci, dar acum am spus că nu se mai poate.”

Directorul medical, supărat că reclamaţia aduce deservicii întregului spital

„Am o problemă cu aruncarea responsabilităţii către întregul spital, pentru că sunt mulţi profesionişti care îşi fac treaba cu demnitate în această unitate medicală. În acest moment nu este un singur medic vizat. Vom lua declaraţii şi vă vom comunica apoi concluziile. Trebuie să le dăm şi medicilor dreptul să se apere. Astfel de reclamaţii aduc deservicii extrem de mari spitalului şi celor care încearcă să facă lucruri aici.

La un moment dat vom dezarma şi noi, pentru că oamenii ne iau ca întreg şi critică tot spitalul din cauza unor persoane asupra cărora, la momentul actual, planează suspiciunea că nu şi-au făcut meseria corespunzător. Am avut tot în această perioadă un caz tratat la fel cum spune doamna că a fost tratată la Bucureşti, cu intervenţie laparoscopică şi doar două zile de spitalizare. Dar important este să fii foarte implicat în ceea ce faci şi să nu tratezi cu superficialitate”, ne-a mai spus Mogoanta.

Medicii de gardă sunt obligaţi să vadă pacientul

În privinţa parafelor care nu bat cu numele medicilor care au văzut-o pe pacientă, directorul medical a explicat că „atunci când medicul de gardă este în operaţie, tocmai pentru ca pacienţii să nu aştepte foarte mult, medicul rezident poate să coboare să îi vadă. Apoi îi transmite medicului aflat în sală despre ce este vorba. Conform protocolului, pacientul trebuie văzut obligatoriu de medicul de gardă”.

Întrebat cum poate conducerea să verifice dacă medicii de gardă le dau parafele rezidenţilor, lucru acuzat adesea de mai mulţi pacienţi ai spitalului, directorul medical a spus că pot fi verificate imaginile de pe camerele de luat vederi, la solicitarea managerului.

Cât despre faptul că la examenul CT făcut la prima prezentare nu s-a văzut apendicita, acesta spune că există această posibilitate.

