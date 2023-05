Salvează-ți pielea! Cum te protejezi de radiaţiile UV

Protejarea pielii de radiațiile UV este crucială pentru menținerea sănătății și prevenirea afecțiunilor legate de soare. Cremele cu factor de protecție solară (FPS sau SPF) constituie, cel puțin în anii recenți, un element esențial în rutina noastră de îngrijire a pielii. Ele ne pot feri de efectele radiaţiilor, precum arsurile și petele solare și chiar a cancerului de piele.

Radiațiile UV sunt prezente în fiecare zi, indiferent că este o zi cu soare sau este înnorat, şi pot avea efecte nocive asupra pielii noastre. Acestea pot provoca daune la nivel celular. Pot duce la îmbătrânirea prematură a pielii, apariția ridurilor și a petelor pigmentare. Pentru evitarea acestor efecte, utilizarea cremei cu FPS constant și în cantitățile recomandate este soluția cea mai eficientă și la îndemână. Loţiunea solară ajută la menținerea unei pieli sănătoase și cu aspect uniform.

Radiaţiile UV şi protecţia loţiunilor

Protecția solară a cremelor se referă în principal la protecția împotriva radiațiilor UVB (ultraviolete de tip B). Radiaţiile UVB sunt responsabile pentru arsurile solare și contribuie la apariția cancerului de piele. Totuși, anumite produse de protecție solară oferă protecție și împotriva radiațiilor UVA (ultraviolete de tip A). Aceste ultraviolete pot pătrunde mai adânc în piele. Ele contribuie la îmbătrânirea prematură a pielii și la dezvoltarea cancerului de piele. De aceea, este important să alegem un produs de protecție solară care oferă protecție împotriva ambelor tipuri de radiații.

Crema cu FPS ar trebui folosită zilnic pentru a ţine departe radiaţiile UV

Incidența cancerelor de piele este pe o curbă ascendentă în zilele noastre. Însă cremele cu FPS ajută la prevenirea cancerului de piele. Ele reduc semnificativ a riscului dezvoltării de celule anormale la nivelul pielii.

Purtarea unei creme cu SPF ar trebui să facă parte din rutina noastră de îngrijire a pielii. Aceasta ar trebui aplicată înainte de expunerea la soare și reaplicată după fiecare două ore sau după ce am intrat în apă sau am transpirat. În plus, trebuie să ne asigurăm că ne aplicăm crema pe toate zonele expuse la soare. Nu trebuie să uităm de față, urechi, gât, brațe și picioare.

Îmbrăcămintea cu factor de protecție solară

Îmbrăcămintea cu FPS este una dintre cele mai eficiente măsuri de protecție contra radiațiilor ultraviolete. Fie că este purtată la plajă sau la o plimbare prin oraș în timpul verii, îmbrăcămintea este tratată special pentru a conferi protecție solară.

Acest tip de haine sunt fabricate din materiale special concepute pentru a bloca radiațiile UV și au fie o structură mai densă, fie sunt tratate cu substanțe chimice care absorb radiațiile UV. Acestea sunt utile atunci când ne aflăm în apă sau dacă transpirăm intens deoarece cremele cu protecție solară pot fi îndepărtate ușor prin contactul cu apa sau cu transpirația.

Concluzie

Îmbrăcămintea cu protecție solară poate fi la fel de importantă precum cremele cu FPS în protejarea pielii noastre împotriva radiațiilor UV periculoase. În timp ce cremele cu protecție solară pot fi o soluție excelentă pentru a ne proteja pielea în momentele în care nu purtăm haine, îmbrăcămintea cu protecție solară poate fi o modalitate excelentă de a ne proteja în timp ce ne bucurăm de activitățile noastre preferate în aer liber.

Valentina Ghimpău

Sănătate de la Farmacist specialist,

Vă mulțumesc că m-ați citit!

