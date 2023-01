Vitamina C, esențială pentru piele?

Vitamina C, de multe ori percepută ca un panaceu datorită rolurilor importante pentru sănătatea întregului organism, joacă un rol esențial în protecția și îmbunătățirea aspectului și calității pielii.

Rolul vitaminei C în sănătatea pielii a fost luat în considerare încă de la descoperirea sa în anii 1930, iar cercetarea în acest domeniu încă este de actualitate. Activitatea antioxidantă a vitaminei C a făcut-o un candidat excelent ca factor de protecție împotriva radiațiilor UV. Deși nu sunt foarte multe studiile științifice care să demonstreze ferm eficacitatea vitaminei C în îngrijirea pielii, multe produse cosmetice, de la game clasice la cele de lux, includ acum acest ingredient.

Rolurile vitaminei C

Denumirea chimică a vitaminei C este acid L-ascorbic și aceasta nu poate fi sintetizată de către corpul uman, așa că este necesar să o obținem din alimentație sau suplimente alimentare.

Vitamina C îndeplinește mai multe roluri în organism, de la sintetizarea colagenului și metabolizarea proteinelor, la activitatea antioxidantă și rolul în vindecarea rănilor de la nivelul pielii și reducerea cicatricilor. În plus, vitamina C susține sistemul imunitar să funcționeze optim și ajută la îmbunătățirea absorbției fierului din surse vegetale sau preparate farmaceutice cu fier.

Beneficii pentru piele?

Se cunoaște că printre cele mai importante funcții ale vitaminei C pentru piele sunt susținerea sintezei de colagen, o proteină esențială pentru țesutul conjunctiv al pielii și limitarea efectelor dăunătoare ale radicalilor liberi, protejând pielea de îmbătrânirea cauzată de soare. Există dovezi care susțin ipoteza că vitamina C poate ameliora semnele îmbătrânirii, deși măsurarea modificărilor pielii este dificilă.

Deși studiile clinice sunt în stadii incipiente, vitamina C pare să ofere o protecție suplimentară împotriva deteriorării cauzate de către razele solare, atunci când este adaugată produselor ce conferă protecție solară. Anumite cercetările au sugerat că vitamina C poate reduce roșeața de la nivelul pielii, îmbunătăți aspectul ridurilor, diminua petele întunecate și reduce gravitatea acneei.

Aplicată pe piele sau ingerată?

Există o diferență între vitamina C pe care o aplicăm pe piele și cea pe care o consumăm din alimente sau suplimente alimentare din cauza modului în care organismul le absoarbe.

Vitamina C ingerată trece prin sistemul digestiv și se absoarbe în proporție de 70–90%, lucru esențial pentru sănătate, motiv pentru care o alimentație echilibrată este recomandată.

Vitamina C se poate absorbi în cantități mici prin piele trecând prin epidermă către straturile inferioare ale pielii. Cea mai bună rată de absorbție pare că se obține în cazul soluțiilor de vitamina C cu o concentrație de 20%.

Valentina Ghimpău

Sănătate de la farmacist specialist,

Vă mulțumesc că m-ați citit!