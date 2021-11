Mai puţină sare şi mai mult potasiu, pentru o inimă sănătoasă

Mai puțină sare și mai mult potasiu în dietă înseamnă un risc mai mic de boli cardiace, respectiv o inimă mai sănătoasă. Este concluzia unui nou studiu care a implicat mai mult de 10.000 de adulți.

„Studiul nostru a combinat date individuale de înaltă calitate ale participanților din șase studii de cohortă în care sodiul a fost măsurat prin metoda cea mai fiabilă în prezent, și anume, mai multe probe de urină de 24 de ore. Rezultatele noastre ar trebui să ajute la clarificarea rolului sodiului în bolile cardiovasculare (BCV) – că un consum mai mic este asociat cu un risc mai scăzut de BCV în majoritatea populațiilor”, au spus cercetătorii.

Descoperirile au fost prezentate la reuniunea anuală online a Asociației Americane a Inimii și, de asemenea, publicate în New England Journal of Medicine. În noul studiu, a fost efectuată o analiză comună a datelor din șase studii majore. Au fost analizate datele individuale despre excreția de sodiu și potasiu, plus incidența bolilor de inimă, inclusiv a bolilor coronariene (care include infarcturile de cord) și a accidentului vascular cerebral.

Care sunt cantităţile de sare şi potasiu optime

Datele au provenit din mai multe probe de urină de 24 de ore, despre care cercetătorii au spus că este cea mai fiabilă metodă de evaluare a aportului de sodiu al unei persoane. Aceste mostre au fost prelevate de la peste 10.000 de adulți în general sănătoși, cu un studiu de urmărire a evenimentelor cardiovasculare pe aproape nouă ani.

După ce a documentat 571 de accidente vasculare cerebrale, atacuri de cord și alte „evenimente” ale inimii în date, echipa a concluzionat că un aport mai mare de sare a fost asociat în mod semnificativ cu un risc cardiac mai mare într-o manieră răspuns la doză, cu un aport zilnic de sodiu care a variat de la aproximativ 2.000 de miligrame (mg) la unii oameni la mai mult de 6.000 mg la altele.

Actualele ghiduri dietetice din SUA pentru americani le recomandă adulților să limiteze aportul de sodiu la mai puțin de 2.300 mg pe zi – ceea ce este egal cu aproximativ 1 linguriță de sare de masă.

Noul studiu a constatat, totuși, că pentru fiecare creștere de 1.000 mg pe zi a excreției de sodiu, riscul unei persoane pentru boli de inimă crește cu 18%. În schimb, pentru fiecare creștere de 1.000 mg pe zi a excreției de potasiu, riscul de boli de inimă a fost cu 18% mai mic.

Informaţia ar trebui să fie valorificată în ghiduri şi politici de sănătate

Prin urmare, un raport mai mare de sodiu-potasiu a fost asociat semnificativ cu un risc cardiovascular crescut, a concluzionat echipa, potrivit MedicineNet.com.

„Acest studiu subliniază importanța utilizării unui biomarker de încredere pentru a măsura aportul obișnuit de sodiu și pentru a evalua relația acestuia cu riscul cardiovascular. Descoperirile oferă un sprijin suplimentar pentru strategiile de sănătate publică, inclusiv reglementări, etichetarea alimentelor și promovarea unor modele alimentare sănătoase pentru a reduce aportul de sodiu și a crește aportul de potasiu”, a spus Frank Hu, președintele Departamentului de Nutriție de la Harvard și autor principal al lucrării.

Cum influenţează sodiul şi potasiul organismul

Sodiul este unul dintre componentele sării de masă și se găsește în mod natural în unele alimente. Cu toate acestea, cantități mult mai mari sunt de asemenea adăugate frecvent la alimentele procesate, ambalate și preparate comercial.

Potasiul se găsește în mod natural în fructe (cum ar fi bananele), legume cu frunze verzi, fasole, nuci, lactate și legume cu amidon. Are un efect opus sodiului, ajutând la relaxarea vaselor de sânge și la creșterea excreției de sodiu în timp ce scade tensiunea arterială, au explicat cercetătorii.