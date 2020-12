Primul antiviral împotriva COVID-19 va fi produs în România din aprilie 2021

110.000 de tablete de Fluguard (Favipiravir), antiviral folosit cu succes pentru tratarea pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, ultima tranșă dintr-un total de 770.000 de tablete, vor ajunge luni în România. Începând din aprilie 2021, Terapia Cluj va fabrica FluGuard (Favipiravir) în România, în colaborare cu o altă companie farmaceutică locală.

Anunțul a fost făcut de Terapia Sun Pharma Cluj, compania care a adus în țară medicamentul. Începând cu luna ianuarie 2021 vor fi livrate lunar un milion de doze de Fluguard pentru a asigura necesarul tratării pacienților români infectați cu virusul SARS-CoV-2. Începând din aprilie 2021, Terapia Cluj va fabrica FluGuard (Favipiravir) în România, în colaborare cu o altă companie farmaceutică locală, potrivit HotNews.



Cele 110.000 de doze care vor ajunge în țară luni reprezintă ultimul lot din totalul de 770.000 de tablete de Favipiravir, sub brandul FluGuard pe care Terapia le-a adus în țară începând cu luna octombrie. Aceste doze au fost distribuite spitalelor prin Unifarm SA, pentru tratarea a peste 10.000 de pacienți infectați, conform protocolului național standard de tratament aprobat de autoritățile din România.

„În primul rând, doresc să aduc mulțumiri pentru buna cooperare Ministerului Sănătății prin Direcția de Politica Medicamentului, a Dispozitivelor și Tehnicilor Medicale și Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, care au acționat prompt, în interesul pacienților. Terapia va continua să sprijine sistemul de sănătate, autoritățile și pacienții din România în această luptă comună cu COVID-19″, a declarat dr. Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente din România.

Terapia Cluj va aduce în țară un medicament antiparazitar cu rezultate bune în prevenirea tratarea infecției cu SARS-CoV-2T

Terapia Cluj va aduce în țară în luna ianuarie și o cantitate de 10.000 de tablete de Ivermectină (Ivermectol) un medicament antiparazitar cu rezultate bune atât în prevenirea cât şi în tratarea infecției cu SARS-CoV-2. Această cantitate va acoperi tratamentul pentru aproximativ 1.000 de pacienți și va fi donată unităților medicale care tratează pacienți cu COVID-19. Scopul acestei donații este de a oferi pacienților acces la un alt tratament posibil eficace împotriva infecției cu noul coronavirus, utilizat deja în SUA în două protocoale, I-MASK+ și MATH+.

Ivermectina este un medicament antiparazitar, utilizat de peste 40 de ani

Ivermectina este un medicament antiparazitar, utilizat de peste 40 de ani, inclus pe lista OMS a „medicamentelor esențiale”. Această moleculă antiparazitară este sigură şi a fost utilizată de aproximativ 3,7 miliarde de oameni la nivel mondial.

Noile dovezi au arătat că Ivermectina are proprietăți de inhibare a replicării SARS-CoV-2

Noile dovezi au arătat că Ivermectina are proprietăți reale, antivirale, antiinflamatorii și de inhibare a replicării SARS-CoV-2, nu numai în modele in-vitro şi la animale, ci şi în numeroase studii clinice din diferite centre de pe mapamond.

Datele științifice au mai arătat, de asemenea, efecte benefice inclusiv la persoanele cele mai expuse riscului

În urma finalizării studiilor clinice desfășurate în acest an, s-a ajuns la concluzia că Ivermectina are o eficacitatea semnificativă atât în profilaxia (pre şi post-expunere) infecției cu SARS-CoV-2, dar și în toate stadiile de evoluție a bolii. Datele științifice au mai arătat, de asemenea, efecte benefice inclusiv la persoanele cele mai expuse riscului (vârstnici cu comorbidități, obezi, instituționalizați, etc.).

