Tendințe de relaxare: de la „dansul în prosoape” la haosul zborurilor din Orientul Mijlociu

O nouă tendință de relaxare și socializare câștigă popularitate în America de Nord: băile sociale, unde experiența clasică de saună este combinată cu muzică, dans și atmosferă de club.

Conceptul este diferit de tradiția strictă a saunelor nordice. În orașe precum Montreal, Toronto și New York City, spa-urile organizează seri cu DJ, lumină ambientală și socializare, participanții purtând doar prosoape.

Experiența este promovată ca o combinație între wellness, relaxare și socializare, iar noi locații sunt deja planificate în orașe precum Dallas, Washington DC și Philadelphia.

O altă modă extremă: plutirea pe gheață în Rusia

În paralel, în Rusia devine populară o activitate neobișnuită: plutirea în apă înghețată.

Participanții stau 20–40 de minute în apă foarte rece, purtând costume speciale impermeabile și termoizolante care le permit să rămână în siguranță chiar și la temperaturi de -20°C.

Producătorii costumelor susțin că acestea pot menține temperatura corpului până la șase ore.

Haos în transportul aerian din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Săptămâna aceasta, mii de zboruri internaționale au fost anulate, după intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Închiderea unor spații aeriene a creat o adevărată „gaură în cer” pe hărțile aviației, obligând companiile aeriene să ocolească regiunea pe rute mai lungi și mai costisitoare.

Cetățeni spanioli se îmbarcă într-un zbor de repatriere militară în Oman pe 4 martie

(Foto:Ministerul Apărării spaniol/Handout/Reuters)

Zeci de mii de pasageri au rămas blocați, inclusiv turiști aflați pe vase de croazieră în porturile din Emiratele Arabe Unite și Qatar.

Un exemplu este nava de croazieră MSC Euribia, unde pasagerii au rămas blocați în portul din Dubai.

Turismul de lux din Dubai, afectat de conflict

Situația de securitate a afectat și imaginea Emiratelor Arabe Unite ca destinație sigură pentru turiștii de lux.

După atacurile de represalii lansate de Iran, există temeri că unii expați și turiști ar putea evita regiunea în perioada următoare.

Un mic restaurant din Lisabona cucerește turiștii chinezi

Într-un contrast total cu haosul global, un restaurant modest din Lisabona a devenit o atracție internațională.

Localul condus de António Silva, specializat în pui la grătar pe cărbune, a devenit celebru după ce a fost recomandat de un influencer chinez.

Magazinul lui António Silva se află pe Travessa da Tapada din Lisabona

(Foto: Tiago Palma/CNN)

De atunci, turiștii chinezi călătoresc mii de kilometri pentru a gusta preparatul. Rezervările pentru un an au fost epuizate în doar 11 minute.

Proprietarul spune că secretul succesului este simplu: „Pui proaspeți. În fiecare zi, pui proaspeți”, potrivit CNN.

