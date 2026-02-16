Mallorca și Ibiza ar putea limita numărul de turiști

Dacă o propunere a principalului partid de opoziție din regiune va fi aprobată, Insulele Baleare, care includ popularele destinații de vacanță Mallorca, Ibiza și Menorca, ar putea limita numărul de turiști.

Este vorba despre o propunerea care vizează interzicerea accesului pe insulele spaniole a milioane de turiști pentru a limita efectele turismului excesiv, potrivit G4Media.ro.

Inițiatorii măsurii spun că limita maximă impusă prin lege „ar trebui să scadă”

Partidul de opoziție din arhipelagul spaniol (Partidul Socialist din Insulele Baleare-PSOE) va prezenta o propunere în parlamentul local marți, pe 17 februarie. Opoziția propune o limită maximă anuală a numărului de turiști. Ca etalon a fost ales numărul de turiști înregistrat în 2023, adică 17,8 milioane. Ca urmare, propunerea vizează stabilirea unui număr maxim de aproape 18 milioane de turiști pe an.

Totuși, este luat în calcul și un alt prag de 16,5 milioane de vizitatori pe an. În plus, inițiatorii măsurii spun că limita maximă impusă prin lege „ar trebui să scadă” treptat în următorii ani.

Autoritățile insulare vor stabili cum se va aplica plafonarea și când va intra în vigoare

Autoritățile insulare vor stabili cum se va aplica plafonarea și când va intra în vigoare. De asemenea, restricția se va aplica diferit pe fiecare insulă în funcție de numărul de locuitori, de turiști și de spații de cazare. Mallorca este cea mai aglomerată dintre insule, primind 13,4 milioane de turiști în 2024.

În 2024, numărul vizitatorilor pe insule a ajuns la 18,7 milioane, iar în 2025 a depășit 19 milioane pentru prima dată. Populația totală a arhipelagului este de 1,2 milioane locuitori.

Supraturismul a devenit o mare problemă în Insulele Baleare și a dus la proteste frecvente. Localnicii se plâng de problemele cauzate de supraaglomerare, cum ar fi curățenia, zgomotul și lipsa locuințelor accesibile.

