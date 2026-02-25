Harry și Meghan în Iordania pentru un summit privind refugiații

Ducele și Ducesa de Sussex au sosit în Iordania pentru prima lor călătorie internațională împreună în 18 luni, pentru a sprijini eforturile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și a evidenția conducerea Iordaniei în răspunsul umanitar regional.

Obiectivele vizitei

Participarea la o masă rotundă OMS cu donatori cheie și parteneri umanitari.

Vizitarea programelor de sănătate și sănătate mintală din prima linie.

Interacțiunea cu personalul World Central Kitchen, implicat în ajutoarele alimentare pentru Gaza.

Vizitarea centrului de tineret Questscope pentru a asculta opiniile tinerilor și a vedea programe creative și de bunăstare.

Sprijin caritabil

Fundația Archewell a donat 500.000 USD pentru proiecte care includ: 200.000 USD către OMS pentru evacuarea medicală a copiilor din Gaza. 150.000 USD către Save the Children pentru sprijin umanitar în Gaza. 150.000 USD către Centrul de Studii privind Leziunile cauzate de Explozii pentru dezvoltarea de proteze destinate copiilor răniți.



Activitate internațională

Cuplul a colaborat anterior cu OMS în campanii globale privind echitatea în vaccinare și violența împotriva copiilor. De la mutarea în California în 2020, Harry și Meghan au efectuat vizite internaționale cu scop caritabil și educațional, inclusiv în Columbia (2024) și Nigeria (2024).

Ambasadorul britanic în Iordania, Philip Hall, le-a mulțumit pentru sprijinul acordat și recunoașterea eforturilor OMS și ale guvernului iordanian, potrivit BBC.

