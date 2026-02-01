O a doua femeie susține că a fost trimisă de Jeffrey Epstein pentru o întâlnire sexuală cu prințul Andrew

O a doua femeie susține că a fost trimisă de Jeffrey Epstein în Marea Britanie pentru o întâlnire sexuală cu Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscut drept prințul Andrew, potrivit unei declarații făcute pentru BBC de avocatul acesteia. Întâlnirea ar fi avut loc în anul 2010, la Royal Lodge, reședința fostului prinț, situată pe domeniul Windsor.

Femeia, care nu este cetățean britanic și care avea în jur de 20 de ani la momentul respectiv, afirmă că, după ce a petrecut noaptea cu Andrew, i s-ar fi oferit inclusiv un tur al Palatului Buckingham și ceai.

Declarațiile avocatului și reacția Palatului Buckingham

Avocatul femeii, Brad Edwards, de la firma americană Edwards Henderson, a declarat că este vorba despre cel puțin o femeie care ar fi fost trimisă de Epstein la fostul prinț. Potrivit acestuia, mărturia reprezintă un caz fără precedent, fiind prima dată când o supraviețuitoare a lui Epstein afirmă că o relație sexuală ar fi avut loc într-o reședință regală.

BBC News a solicitat un punct de vedere din partea lui Andrew Mountbatten-Windsor, însă până în prezent nu a fost oferit niciun răspuns. Palatul Buckingham înregistrează, în mod obișnuit, numele vizitatorilor care participă la tururi, însă BBC a precizat că nu a putut confirma prezența femeii fără a-i dezvălui identitatea.

Legături cu alte acuzații aduse fostului prinț

Brad Edwards reprezintă peste 200 de supraviețuitoare ale lui Jeffrey Epstein din întreaga lume și a fost avocatul Virginiei Giuffre, femeia care a susținut că a fost adusă la Londra în 2001 pentru a întreține relații sexuale cu prințul Andrew, pe atunci minoră. Giuffre a mai afirmat că a fost forțată să aibă relații sexuale cu acesta de încă două ori, în New York și pe insula privată a lui Epstein din Caraibe.

Avocatul a declarat că, în cazul celei de-a doua femei, ar fi existat comunicări între aceasta și fostul prinț înainte de întâlnirea din 2010.

Retragerea titlurilor și posibile acțiuni în instanță

Potrivit lui Edwards, comunicările cu echipa juridică a lui Andrew ar fi încetat după ce regele Charles i-a retras oficial titlurile, rangul și onorurile, în octombrie anul trecut. Palatul a precizat atunci că sancțiunile au fost considerate necesare, chiar dacă fostul prinț continuă să nege acuzațiile.

Andrew a fost văzut călare în Windsor sâmbătă

Avocatul victimelor a susținut că retragerea titlurilor nu a ajutat supraviețuitoarele, ci dimpotrivă, i-ar fi permis lui Andrew să afirme că nu dispune de resurse financiare pentru a oferi despăgubiri. În acest context, Edwards a anunțat că ia în considerare intentarea unui proces civil în numele noii femei.

Într-un caz separat, Virginia Giuffre a intentat un proces civil în Statele Unite împotriva lui Andrew în 2021, proces încheiat în 2022 printr-o înțelegere financiară estimată la 12 milioane de lire sterline. Andrew a negat constant acuzațiile. Giuffre s-a sinucis anul trecut.

