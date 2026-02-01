(VIDEO) Poliția de Frontieră Română își consolidează intervenția în zona montană cu snowmobile moderne

Snowmobile moderne au fost achiziționate cu fonduri europene, pentru creșterea capacității de supraveghere la frontiera nordică.

Poliția de Frontieră Română continuă procesul de modernizare a structurilor operative, adaptând dotările la specificul terenului și la provocările din zonele de frontieră. În acest context, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației a fost dotat cu patru snowmobile de ultimă generație, destinate misiunilor de supraveghere și intervenție în zona montană a frontierei nordice.

Echipamentele au fost achiziționate în cadrul unui proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027, program care sprijină dezvoltarea capacităților operaționale și cooperarea transfrontalieră în regiunile de graniță.

Mobilitate crescută în condiții dificile de teren și vreme

Zona de nord a țării se caracterizează prin relief accidentat și condiții meteorologice severe, în special pe timpul iernii, când accesul auto în anumite perimetre este limitat sau chiar imposibil. Noile snowmobile permit polițiștilor de frontieră să intervină rapid în terenuri înalte și greu accesibile, asigurând patrularea eficientă și monitorizarea zonelor izolate.

Valoarea totală a snowmobilelor achiziționate este de 324.760 lei, investiția contribuind direct la creșterea capacității de reacție a structurilor operative din cadrul ITPF Sighetu Marmației.

Investiții orientate spre eficiență și siguranță

Distribuirea acestor echipamente moderne reprezintă un pas important în adaptarea mijloacelor tehnice la realitățile din teren. Snowmobilele vor fi utilizate în misiuni de supraveghere, prevenire și combatere a activităților ilegale la frontieră, precum și în situații operative care necesită intervenție rapidă.

În perioada următoare, în cadrul aceluiași proiect, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației urmează să fie dotat și cu ATV-uri, care vor completa capacitatea de mobilitate a structurilor operative în zonele greu accesibile.

Proiect european de amploare pentru securitatea frontierei

Valoarea totală a proiectului depășește 2.220.000 lei, fondurile fiind direcționate către modernizarea infrastructurii logistice, creșterea eficienței operaționale și întărirea capacității de supraveghere a frontierei de stat.

Prin astfel de investiții, Poliția de Frontieră Română își consolidează rolul în asigurarea securității frontierelor, protejarea comunităților locale și gestionarea eficientă a riscurilor transfrontaliere, demonstrând un angajament constant pentru dotarea personalului cu tehnică modernă, adaptată cerințelor actuale de securitate.

