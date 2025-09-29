(VIDEO) Criză la Eurovision: apeluri pentru excluderea Israelului

Organizatorii concursului Eurovision au anunțat că membrii Uniunii Europene de Radiodifuziune (UER) vor vota în noiembrie dacă Israelul va putea participa la competiția muzicală din 2026. Decizia vine pe fondul apelurilor tot mai insistente pentru excluderea țării, pe fondul războiului Israel-Hamas din Gaza.

Vot crucial în noiembrie

Potrivit purtătorului de cuvânt al UER, Dave Goodman, o adunare generală extraordinară online va fi organizată la începutul lunii noiembrie. Membrii vor decide dacă radiodifuzorul public israelian Kan va putea rămâne parte a concursului. O excludere ar necesita o „majoritate absolută” a voturilor.

Boicoturi amenințate

Mai multe țări, printre care Irlanda, Olanda, Slovenia și Spania, au avertizat că ar putea boicota concursul dacă Israelul nu este exclus. În schimb, Germania și Austria au susținut participarea acestuia, în timp ce alte televiziuni, inclusiv BBC, nu și-au anunțat încă poziția.

Dean Vuletic, expert în istoria Eurovision, consideră situația drept „una dintre cele mai mari crize” din istoria competiției:

„Dacă avem două blocuri, unul care amenință cu un boicot și altul care sprijină Israelul, atunci aceasta este probabil cea mai gravă criză cu care s-a confruntat vreodată Eurovision.”

Context și precedente

Controversele privind Israelul nu sunt noi. În 2024, organizatorii au cerut schimbarea versurilor piesei israeliene „Ploaia de octombrie”, considerată o referire directă la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. Melodia a fost redenumită „Uraganul”, iar artistul Eden Golan a rămas în concurs.

Nu ar fi însă prima excludere din istoria Eurovision, potrivit CNN. Fosta Iugoslavie a fost exclusă la începutul anilor ’90 din cauza sancțiunilor ONU, Belarus în 2021 din cauza represiunii împotriva libertății presei, iar Rusia în 2022 din cauza invaziei Ucrainei.

Reacții oficiale

Radiodifuzorul israelian Kan a transmis pe X că speră ca Eurovision „să-și susțină identitatea culturală și non-politică”.

În același timp, ministrul austriac de externe Beate Meini-Reisinger și-a exprimat îngrijorarea privind posibile boicoturi, subliniind că „Eurovision nu este un instrument pentru sancțiuni”.

Eurovision 2026 va avea loc în mai, la Viena, după ce austriacul JJ a câștigat ediția din acest an de la Basel, Elveția, cu piesa „Wasted Love”.

