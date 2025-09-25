16.2 C
Craiova
De Magda Dragu
Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară

Rihanna și partenerul ei, rapperul A$AP Rocky, au devenit părinţi pentru a treia oară. Anunţul a fost făcut chiar de cântăreaţa originară din insula Barbados, care a publicat şi prima imagine cu fiica ei, a relatat BBC.

Rihanna, în vârstă de 37 de ani, şi iubitul ei, A$AP Rocky, şi-au strâns pentru prima dată fetiţa în braţe pe 13 septembrie, însă, marea veste a fost dată joi, 25 septembrie. Cântăreața a anunţat că familia ei s-a mărit într-o postare pe contul său de Instagram, unde a publicat o fotografie în care își ține fiica în brațe, alături de o imagine cu mănuși de box roz.

Micuța poartă un nume neobișnuit

Micuța poartă un nume neobișnuit: Rocki Irish Mayers, nume care a atras imediat atenția fanilor și a presei internaționale. Rihanna şi A$AP Rocky au anunțat ultima sarcină a Rihannei la gala Met din acest an, au scris jurnaliştii de la BBC. Cuplul mai are doi băieţi: Riot Rose Mayers și RZA Athelston Mayers.

Fanii s-au bucurat de anunțul nașterii pe rețelele sociale, postarea acumulând peste 5 milioane de aprecieri în două ore. Cu câteva săptămâni în urmă, vedeta născută în Barbados, al cărei nume real este Robyn Fenty, a sărbătorit și 20 de ani de la lansarea primului său album.

Vestea naşterii fiicei artistei a fost întâmpinată de fani atât cu felicitări

Înainte să devină pentru prima dată mămică de fetiţă, celebra cântăreaţă a făcut o şedinţă foto în cadrul căreia a schimbat mai multe ţinute şi coafuri.

Vestea naşterii fiicei artistei a fost întâmpinată de fani atât cu felicitări, cât și cu cereri pentru următorul ei proiect. A trecut aproape un deceniu de la lansarea celui mai recent album al ei, intitulat „Anti”, au mai scris cei de la BBC.

În acest timp, Rihanna a lansat mai multe afaceri, printre care populara sa gamă de produse cosmetice Fenty Beauty și o companie de lenjerie intimă. Averea netă a artistei a fost estimată de Forbes la peste un miliard de dolari.

