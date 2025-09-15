Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare cu amânare. A fost prins sub influența drogurilor la volan

Cunoscutul vlogger și cântăreț Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor psihoactive. Decizia a fost pronunțată de instanță, însă nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Potrivit Ziarul Amprenta, judecătorii au decis că aplicarea imediată a pedepsei nu este necesară, întrucât fapta ar fi fost un „eveniment izolat” în viața artistului, în vârstă de 35 de ani. Totodată, instanța a subliniat faptul că Dorian Popa este „bine integrat în societate” și nu are antecedente penale.

Măsuri de supraveghere pe doi ani

Pe durata celor doi ani de supraveghere, Dorian Popa va trebui:

să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune Ilfov ,

, să anunțe orice schimbare de domiciliu ,

, să colaboreze cu consilierii de reintegrare socială care îi vor monitoriza comportamentul.

În plus, artistul este obligat să achite 1.700 de lei statului român, reprezentând cheltuieli judiciare. Dacă nu respectă măsurile impuse, pedeapsa cu închisoarea ar putea fi reactivată.

Fapta penală

Incidentul a avut loc în seara de 27 octombrie 2023, când Dorian Popa a fost surprins de poliție conducând un Lamborghini Huracan pe străzile din județul Ilfov. Testele au confirmat că artistul se afla sub influența canabisului în momentul opririi.

Procesul se află în continuare pe rol, iar decizia poate fi atacată cu apel de către procurori.

