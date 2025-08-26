Cum arată Serena Williams după ce a slăbit 14 kilograme! Transformarea e spectaculoasă

Serena Williams, legendara campioană de tenis, a dezvăluit recent o schimbare semnificativă în viața sa. Într-un interviu exclusiv pentru People.com, Williams a vorbit despre experiența sa cu medicamentele pentru pierderea în greutate și impactul pozitiv pe care acestea l-au avut asupra sănătății sale.

La vârsta de 43 de ani, Serena Williams a decis să încerce un medicament GLP-1 pentru a-și gestiona greutatea. Rezultatele au fost remarcabile, sportiva pierzând peste 14 kilograme. „Mă simt minunat”, a declarat ea pentru sursa citată. „Mă simt foarte bine și sănătoasă. Mă simt ușoară fizic și mental”.

Serena Williams a explicat că lupta sa cu greutatea a început după nașterea primei sale fiice, Alexis Olympia, în 2017. În ciuda eforturilor intense de antrenament și a unei diete sănătoase, ea nu reușea să ajungă la greutatea dorită.

„Nu am reușit niciodată să ajung la greutatea de care aveam nevoie, indiferent de ce făceam, indiferent cât de mult mă antrenam”, a mărturisit ea.

După a doua naştere a trecut serios la treabă

După nașterea celei de-a doua fiice, Adira River, în august 2023, Serema Williams a decis să încerce ceva diferit. Ea s-a adresat companiei Ro pentru suport suplimentar cu un tratament GLP-1.

„Am făcut multă cercetare în acest sens. M-am întrebat: «Este asta o scurtătură? Care sunt beneficiile? Care nu sunt beneficiile?». Am vrut cu adevărat să aprofundez înainte de a o face”, a explicat ea.

Serena Williams a început injecțiile săptămânale la aproximativ șase luni după nașterea Adirei, când a încetat alăptarea, la începutul anului 2024. Rezultatele au fost impresionante. „Am pierdut peste 14 kilograme folosind GLP-1 și am fost foarte entuziasmată de această pierdere în greutate. Cred că este important ca toată lumea să audă povestea mea. Și simt că sunt mulți oameni care se pot raporta la ea”, a spus ea.

Williams a remarcat îmbunătățiri semnificative în mobilitate și energie.

„Pierderea în greutate nu ar trebui să-ți schimbe niciodată imaginea de sine. Femeile se confruntă adesea cu judecăți despre corpurile lor la orice dimensiune, și nu sunt străină de asta. Așa că cred că ar trebui să te iubești la orice mărime și în orice aspect. Mă uitam la poze, fie că eram mai slabă sau mai grasă, și în acel moment mă simțeam atât de încrezătoare. Și arătam și grozav. Deci cred că este atât de important să iubești cine ești“, a mai spus Serena.

În prezent, Williams continuă să folosească medicamentul GLP-1 după cum este necesar.

