Un bărbat a câștigat un milion de lire la Loto: Tatăl meu mi-a trimis un semn!

Un inginer de gaze din Bolton, UK, în vârstă de 46 de ani, care a câștigat un premiu de 1 milion de lire sterline la Loterie, crede că tatăl său decedat i-a trimis un ultim mesaj dincolo de mormânt înainte de a primi premiul.

Darren McGuire spune că data nașterii tatîlui (22.03.48) și data decesului acestuia (21.09.11) i-au ajutat să devină milionari. „Mulțumesc, tată!”, a declarat bărbatul, relatează Daily Mail.

În dimineața extragerii, două tufe de trandafiri din grădina lor, care nu înfloriseră timp de peste patru ani, au înflorit simultan, producând o trandafir roșu perfect. Pentru el, a fost un semn clar de la tatăl său că acea zi era specială, și chiar a fost!

Darren a aflat că a câștigat premiul în timp ce se afla în vacanță, în Cornwall, alături de partenera sa, Laura Thwaites, cu care formează un cuplu de peste 20 de ani. Cei doi au hotărât ca o parte din bani să fie folosiți pentru nunta mult amânată.

„Câștigul acesta înseamnă că vom petrece mai mult timp împreună, ca familie, și asta este neprețuit”, a spus Laura, soţia marelui câştigător.

Pe lângă nuntă, Darren vrea să își deschidă propria afacere, iar familia a început deja să facă planuri pentru o vacanță în Spania. Copiii cuplului și-au exprimat dorințele imediat: unul vrea o PlayStation 5, iar celălalt a cerut o sesiune de shopping pentru haine și încălțăminte.

