Donald Trump a distribuit o fotografie cu el însuși ca Papă

Președintele Donald Trump a postat o fotografie aparent îmbunătățită artificial cu el însuși, înfățișat ca papă, în seara Truth Social Friday, și aceasta a stârnit reacții de duel și laude pe rețelele de socializare.



Newsweek a contactat Vaticanul prin e-mail vineri seara pentru comentarii.



Moartea Papei Francisc, pe 21 aprilie, a marcat un moment de doliu pentru milioane de catolici din întreaga lume. Francis a murit din cauza complicațiilor legate de un accident vascular cerebral, urmate de o comă și colaps cardiocirculator ireversibil.



Înmormântarea sa a avut loc sâmbătă în Piața Sf. Petru în fața șefilor de stat, inclusiv a președintelui și a primei doamne Melania Trump, a clerului și a publicului larg. Trupul lui Francisc a fost depus în Sf. Maria Major, una dintre cele patru bazilici papale din Roma.

Conducerea lui Francisc în Biserica Catolică a stârnit schimbări deosebite, în principal cu opiniile sale despre comunitatea LGBTQ+.

Ce trebuie să știți

Președintele a postat poza vineri, la 22:29, fără legendă sau comentariu. Postarea a strâns imediat reacții pozitive și negative online. Trump a fost întrebat în această săptămână pe cine ar dori să-i succedă lui Francisc ca noul papă. „Mi-ar plăcea să fiu papă”, a glumit el.



Continuând, el a adăugat în timp ce vorbea cu reporterii miercuri: „Aceasta ar fi alegerea mea numărul unu. Nu, nu știu, nu am nicio preferință… Trebuie să spun că avem un cardinal, Timothy Dolan, arhiepiscop al New Yorkului din 2009, care se întâmplă să fie plecat dintr-un loc numit New York, care este foarte bun. Deci, vom vedea ce se întâmplă“.

S-au înmulțit speculații cu privire la cine ar putea fi următorul papă, în timp ce cotele de pariuri și discuțiile pe rețelele sociale s-au învârtit. Potrivit caselor de pariuri și analiștilor de la Vatican, o mână de potențiali candidați au cote mari.

Rubio a glumit pe tema alegerii Papei

Marco Rubio, secretarul de stat al lui Trump și, de asemenea, consilier interimar al lui pentru securitate națională, a glumit, de asemenea, că va fi următorul papă într-un interviu acordat joi, Sean Hannity, de la Fox News.



Rubio a spus parțial: „Nu trebuie să fii preot. Orice bărbat catolic necăsătorit poate fi papă, dar m-am căsătorit și sunt fericit căsătorit, așa că bănuiesc că voi rata asta”, potrivit Newsweek.



Vicepreședintele JD Vance a glumit pentru prima dată despre Rubio că ar fi papă, postând joi pe X: „Cred că ar putea prelua ceva mai mult. Dacă ar exista un loc de muncă pentru un catolic devotat…”

Ce spun oamenii

Senatorul republican Lindsey Graham din Carolina de Sud a postat marți pe X: „Am fost încântat să aud că președintele Trump este deschis la ideea de a fi următorul Papă. Aș ruga conclavul papal și credincioșii catolici să păstreze mintea deschisă cu privire la această posibilitate!



Contul Republicans Against Trump X vineri: „Donald Trump tocmai a postat o fotografie cu el însuși ca Papă. Este o nebunie completă în acest moment”.



Contul MAGA Voice X vineri: „HOLY SH*T 🚨 Donald Trump uimește lumea, postând o poză cu el însuși ca următorul Papă 🔥 Donald Trump ar fi unul dintre cei mai BUNIE PAPI care au trăit vreodată 🙏”

Art Candee, artist din Chicago și critic frecvent al lui Trump, a postat vineri pe X: „Donald Trump postează acum imagini AI în cosplaying în rolul Papei. Fratele are ceva sărit în cap”.



Ruth Ben-Ghiat, istoric și comentator politic, a postat vineri pe X: „Alerta de cult al liderului autoritar”.

Comediantul Terrance K. Williams a postat pe X, fostul Twitter, vineri seară, „Papa Trump… Lol, președintele nostru tocmai a postat asta. El face trolling pentru că știe că mass-media se va răsturna. Iubesc. De fapt, îmi place sunetul regelui Trump, primul cu numele său”.



Melanie D’Arrigo, director executiv al Campaniei pentru Sănătate din New York și fost candidat democrat la Congres, a postat vineri seară pe X, spunând: „Tipul care a încălcat toate cele 10 porunci postează imagini cu el însuși făcând cosplay în rolul de Papă”.

