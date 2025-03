(VIDEO) ADDA lansează videoclipul piesei „Stelele”, cu imagini din filmul „Hoții de subiecte”

ADDA lansează videoclipul piesei „Stelele”, un remake al melodiei realizate împreună cu Vlad Măzărel, pentru care ADDA a semnat și versurile. Videoclipul regizat de Tudor Petremarin include imagini din lungmetrajul de debut al acestuia, „Hoții de subiecte”, care va ajunge în cinematografe pe 25 martie.

Videoclipul „Stelele”, filmat de Alexandru Dobre și editat de Alexandru Cnejevici, este disponibil de astăzi, 5 martie, pe canalul artistei ADDA:

Coloana sonoră a filmului cu și despre adolescenți ce va fi lansat de T.R.I.B.E. Films. mai include o piesă specială de la ADDA, mai precis o adaptare a hitului: „Îți arăt că pot”.

Despre colaborarea cu „„Hoții de subiecte”, ADDA spune: „Mă bucur tare că, după atâția ani, piesa „Îți arăt că pot” continuă să inspire. E o piesă scrisă și trăită cu tot sufletul meu. Iar acum o poveste atât de reală pentru o întreagă generație, s-a împletit așa frumos cu ea. ‘Stelele’ este o altă piesă trăită și simțită prin toți porii. Iar întreaga acțiune a filmului și mai ales finalul m-au trimis cu gândul la ea. E despre puterea de-ați lua rămas bun, dorind să rămâi doar cu amintirile frumoase.

Cu învățăminte prețioase despre “a ierta”- cel mai greu lucru de făcut. Dar dacă îți iese, te eliberezi și mergi înainte. Sunt fericită de această colaborare și sper să atingă cât mai mulți oameni. Am pus toată energia pozitivă în fiecare vers și notă muzicală! Ps: eu știu ce va pica la BAC.”

Muzica din film este foarte importantă

Pentru regizorul Tudor Petremarin, muzica din film este foarte importantă.

„Când am început să conturez povestea filmului, am știut că muzica o să fie un personaj principal. Am căutat mult o piesă care să rezoneze cu vibe-ul filmului: trebuia să fie și catchy, și emoționantă, să se potrivească și cu relația tată-fiică, și cu idila dintre protagoniști. Și, ideal, să fie și un hit cunoscut. Bingo! Piesa „Îți arăt că pot”, a fost fix ce aveam nevoie! Dar asta nu a fost tot. După filmări, am avut șansa să colaborăm cu ADDA pentru a crea o piesă special pentru filmul nostru – „Stelele”. Sper ca melodia asta să vă trezească amintiri prețioase din adolescență și să vă facă să retrăiți emoțiile primei iubiri.”

Versurile piesei „Stelele” vorbesc despre un mesaj de despărțire, durerea finalului unei povești de dragoste și dorința de regăsire a puterii de a continua și de a zbura.

Poveștile de dragoste din „Hoții de subiecte”

Videoclipul dezvăluie, în premieră, poveștile de dragoste din „Hoții de subiecte”.

Sofi (Karina Jianu) se îndrăgostește de Alex (Ștefan Iancu), băiatul popular din liceu, care are o relație deschisă cu Amalia (Ana Toda). Acceptată deja la o facultate din Elveția, Sofi și-ar dori, pe de o parte, să trăiască o frumoasă poveste de dragoste în liceu și să facă rost de bani pentru ca mama ei să nu vândă casa în care a crescut, pentru a-i plăti studiile.

Deși o place pe Sofi și este atras de ea, Alex e împreună cu Amalia și nu știe cum să gestioneze situația și ce e mai important pentru el: visul de deveni muzician sau relațiile personale?

Două piese interpretate de ADDA

Filmul „Hoții de subiecte”,care include două piese interpretate de ADDA – hitul „Îți arăt că pot” și recent lansata „Stelele”, vorbește, pe fundalul unei aventuri periculoase, despre viața de liceu, prima dragoste, întrebările legate de viitor, precum și despre relațiile dintre adolescenți și părinți.

Din distribuția filmului fac parte: Karina Jianu, Ștefan Iancu, Ana Toda, Dragoș Prundeanu, Alexia Galeș, Adrian Văncică, Șerban Pavlu, Maria Obretin, Andrei Aradits, Anca Androne, Alex Zob.

Lungmetrajul de debut al regizorului Tudor Petremarin, produs de Fulg Media, va ajunge în toate cinematografele din 25 martie.

