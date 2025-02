Actrița din „Buffy” și „Gossip Girl”, Michelle Trachtenberg a murit la 39 de ani

Michelle Trachtenberg, actriță cunoscută pentru rolurile din „Buffy the Vampire Slayer” și „Gossip Girl”, a murit la vârsta de 39 de ani.

Trachtenberg a fost găsită moartă miercuri în apartamentul ei din New York, lângă Columbus Circle, chiar după ora locală 8 dimineața, de mama ei, au declarat surse din poliție pentru ABC News. Sursele au declarat că actrița a suferit recent un transplant de ficat și ar fi putut avea complicații. Se crede că Trachtenberg a murit din cauze naturale.

O autopsie va fi efectuată de către cabinetul medical legist pentru a stabili cauza și modalitatea decesului.

Trachtenberg, originară din New York, și-a făcut debutul în actorie în calitate de vedetă copil, cu roluri în proiecte Nickelodeon, inclusiv serialul de televiziune „The Adventure of Pete & Pete” și filmul „Harriet the Spy”.

Marele ei succes a venit atunci când a fost distribuită în „Buffy the Vampire Slayer” în rolul Dawn, sora mai mică a personajului titular al lui Sarah Michelle Gellar, din 2000 până în 2003. Rolul i-a adus o nominalizare la Teen Choice Award pentru asociul TV ales în 2001. Trachtenberg și-a amintit recent de zilele în care a jucat împreună cu Gellar în „Buffy”. Chiar luna trecută, ea a împărtășit o fotografie cu ei împreună, subtitrând-o: „Ucide toată ziua! Întotdeauna mi-a plăcut această fotografie de înfrățire cu noi! #buffy #dawn #sister #womancrushwednesday”.

Un rol negativ în „Gossip Girl”

De asemenea, actrița a filmat în videoclipul lui Fall Out Boy pentru melodia de succes a trupei „This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race” în 2007.

Trachtenberg a jucat rolul Georginei Sparks la „Gossip Girl” din 2008 până în 2012. Pentru rolul ei, a fost nominalizată ca răufăcător de televiziune ales la Teen Choice Award în 2012.

„Este oarecum ușor să fii rău când spui lucruri rele”, a spus Trachtenberg despre rolul ei din „Gossip Girl” pentru Seventeen în 2009. „Este cu siguranță mult mai distractiv decât să o interpretez pe fata bună. Îmi place reacția pe care o ai. Nu am înțeles niciodată de ce unii actori nu vor să joace răufăcători sau personaje rele”.

Trachtenberg a apărut și într-o gamă largă de emisiuni de televiziune, inclusiv „Mercy”, „Weeds” și la începutul carierei sale, „Truth or Scare.”

În film, ea a jucat roluri precum „EuroTrip”, „17 Again” și „The Scribbler”.

