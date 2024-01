(VIDEO) Mel Brooks şi Angela Bassett au primit Oscarul onorific

Mel Brooks poate pune o altă distincție pe CV-ul său, legendarul comedian și realizator de film primind un Oscar onorific la cea de-a 14-a ediție a Premiilor Guvernatorilor.

„Este frumos”, și-a început Brooks, de 97 de ani, discursul de acceptare după ce prezentatorii Nathan Lane și Matthew Broderick i-au cântat o serenată cu cântece din cariera sa. „Trebuie să-ți spun, asta înseamnă foarte mult pentru mine. Chiar înseamnă foarte mult.”

Brooks a promis că nu va vinde niciodată al doilea Oscar, spunând în glumă mulțimii că și-a vândut primul. În 1968, Brooks a câștigat cel mai bun scenariu original pentru The Producers. „Mi-e atât de dor”, a pocnit el. „Nu ar fi trebuit să-l vând niciodată”, potrivit people.com.

Regizorul Tânărului Frankenstein și-a amintit că „a însemnat foarte mult” să i se acorde locul în copilărie ca cel mai mic dintre cei patru băieți. „În sfârșit au ajuns să mă vadă. Este același lucru în show-business”, a spus Brooks. „Dacă colegii tăi scriitori, regizori, actori te plac și apreciază munca ta, înseamnă foarte mult. Înseamnă foarte mult.”

Angela Bassett, a doua actriţă de culoare care a câştigat un Oscar onorific

Angela Bassett, de 64 de ani, nominalizată de două ori la Oscar a primit, de asemenea, un Oscar onorific. Este cunoscută pentru interpretarea Tinei Turner în filmul biografic omonim din 1993 „What’s Love Got to Do With It”. A jucat rolul reginei Ramonda în continuarea filmului cu supereroi din 2022 „Black Panther: Wakanda Forever”.

Actriţa a jucat şi în filme de acţiune precum „The Fall of the White House” şi „Mission Impossible: Fallout”. A avut un rol și în serialul horror „American Horror Story” şi chiar a fost vocea lui Michelle Obama în „The Simpsons”.

Subliniind că a fost doar a doua actriţă de culoare care a câştigat un Oscar onorific, după Cicely Tyson, Angela Bassett a adus un omagiu altor pionieri de culoare de la Hollywood, cum ar fi Hattie McDaniel, care a câştigat un Oscar pentru „Pe aripile vântului” în 1940.

Avea să mai treacă încă o jumătate de secol până când McDaniel a fost urmată de actriţa Whoopi Goldberg.

Citește și: Olt: Trafic restricționat pe DN 65, la Pădurea Sarului. O persoană, rănită