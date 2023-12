(VIDEO) „Last Christmas”- numărul unu de Crăciun, învingându-i pe Sam Ryder și Mariah Carey

„Last Christmas” al lui Wham a fost încoronat numărul unu al Crăciunului din acest an, la 39 de ani după ce a fost lansat pentru prima dată. Clasicul festiv l-a învins pe Sam Ryder pe primul loc după una dintre cele mai deschise curse din ultimii ani. Mariah Carey a fost a treia, cu Noah Kahn’s Stick Season pe locul patru.

Este prima dată când cântecul lui George Michael și Andrew Ridgeley este numărul unu în săptămâna de Crăciun. „Este minunat și umilitor că a ajuns acolo”, a spus Ridgeley pentru BBC.

El a adăugat că Michael, care a murit în 2016, și-a dorit întotdeauna ca piesa să fie numărul unu de Crăciun. „El a simțit că orice compozitor grozav ar trebui să poată scrie un hit de Crăciun la comandă. Din păcate, lui George i-a luat prea mult timp. Lansat pentru prima dată în 1984, Last Christmas a fost inițial ținut pe primul loc de single-ul caritabil al lui Band Aid, Do They Know It’s Christmas? Însă săptămâna aceasta, fanii din Marea Britanie au transmis cântecul de 13,3 milioane de ori, devenind-o cel mai cântat vreodată în săptămâna de Crăciun.

Inspirația „atrăgătoare” a lui George Michael

„Last Christmas” a fost scris de George Michael în dormitorul copilăriei, în februarie 1984, „și în ceea ce mă privea, a fost numărul unu”, a spus el pentru Smash Hits în 1986. Inspirația a izbit din senin, în timp ce cântărețul petrecea în casa părinților săi din Hertfordshire. „A fost un meci de fotbal la televiziune și el a sărit brusc. A dispărut la etaj, unde avea un mic studio cu patru piese”, a spus Ridgeley pentru BBC News. „Aproximativ o oră mai târziu, s-a întors și a spus: „Andy Andy, trebuie să asculți asta”. Rareori l-am văzut atât de entuziasmat sau animat ca atunci. „Și de îndată ce am auzit-o, a fost atât de evident că avea toate semnele distinctive ale unui clasic de Crăciun. A fost un moment uluitor”.

Pentru prima dată numărul 1

Topul 5 al celor mai populare cântece de Crăciun din Regatul Unit arată astfel:

1) „Last Christmas” – Wham!

2) „You’re Christmas To Me” – Sam Ryder

3) „All I Want For Christmas Is You” – Mariah Carey

4) „Stick Season” – Noah Kahan

5) „Merry Christmas” – Ed Sheeran şi Elton John

În ultimii cinci ani, organizaţia de caritate LadBaby a ocupat prima poziţie în topul britanic de Crăciun cu piese de inspiraţie alimentară lansate în cadrul unor campanii de strângere de fonduri.

Organizaţia s-a retras din cursă în acest an, iar competiţia pentru obţinerea primului loc în clasament a devenit astfel mult mai strânsă.

În total, 33 de cântece din Top 40 au fost piese cu tematică de Crăciun, inclusiv single-urile lansate de Ariana Grande („Santa Tell Me”) şi Brenda Lee („Rockin’ Around The Christmas Tree”).

Citește și: (VIDEO) Betleem marchează Crăciunul cu un priveghi, în timp ce cad bombe peste Gaza