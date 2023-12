Actorul Charlie Sheen, atacat acasă de o vecină

Celebrul actor american Charlie Sheen ar fi fost atacat acasă de o vecină, relatează presa americană. Electra Schrock a fost arestată după un presupus incident din Malibu, în care este implicat actorul.

Sheen, vedetă a numeroase filme și a sitcomului de succes Two and a Half Men (Doi bărbați și jumătate), nu a fost grav rănit. Electra Schrock, de 47 de ani, l-a atacat pe actor, după ce a bătut la ușa casei acestuia de pe o plajă din Malibu, California. Schrock a intrat cu forța în casa lui Sheen după ce acesta a deschis ușa, potrivit The Guardian. Ea a încercat apoi să-l sugrume, rupându-i cămașa.

„Suspecta, Electra Schrock, a fost arestată pentru agresiune și spargerea locuinței”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Los Angeles.

Autorităţile nu au sugerat un posibil motiv al atacului. Schrock urma să fie trimisă în judecată vineri la tribunalul Van Nuys.

