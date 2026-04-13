Film pierdut al lui Georges Méliès, descoperit într-un pod din SUA după mai bine de un secol

Un scurtmetraj mut realizat în 1897 de pionierul cinematografiei Georges Méliès a fost redescoperit în mod neașteptat într-un cufăr vechi, păstrat timp de generații într-o familie din Statele Unite.

Filmul, intitulat „Gugusse și automatul”, era considerat pierdut până când a fost identificat într-o colecție de role donate Biblioteca Congresului SUA.

Descoperirea care a surprins experții

Cufărul a aparținut unui agricultor din Pennsylvania care proiecta filme mute pentru comunitățile rurale la începutul secolului XX. Ani la rând, nimeni nu a știut valoarea conținutului.

Abia după ce profesorul pensionar Bill McFarland a decis să ducă rolele la specialiști, adevărata comoară a ieșit la iveală.

Bill McFarland ține în mână o fotografie a străbunicului său, William DeLyle Frisbee, care a lăsat familiei sale o colecție de filme mute vechi

În interior se afla o copie rară a filmului, probabil de a treia generație, dar suficient de bine conservată pentru a fi restaurată.

Un fragment din începuturile cinematografiei

Realizat la doar doi ani după primele proiecții publice ale Frații Lumière, filmul de 45 de secunde ilustrează stilul inovator al lui Méliès, cunoscut pentru introducerea efectelor speciale și a narațiunii fantastice în cinema.

Acesta este celebru și pentru capodopera O călătorie pe Lună, una dintre cele mai iconice producții din istoria filmului.

Restaurare dificilă și risc major

Rolele de film din nitrat, extrem de inflamabile, au fost considerate de specialiști o adevărată „bombă cu ceas”. Echipa de conservare a lucrat timp de o săptămână pentru restaurarea și digitalizarea materialului cadru cu cadru.

În mod remarcabil, filmul s-a păstrat într-o stare bună, în ciuda condițiilor improprii de depozitare, potrivit France 24.

Moștenirea lui Méliès continuă

Descoperirea reprezintă o contribuție importantă la istoria cinematografiei și oferă o nouă perspectivă asupra începuturilor artei filmului.

Opera lui Méliès a supraviețuit în mod miraculos, în ciuda faptului că multe dintre filmele sale au fost distruse sau topite în timpul Primul Război Mondial.

Citește și: Premieră istorică în Australia: Susan Coyle, prima femeie la conducerea armatei