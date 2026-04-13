Premieră istorică în Australia: Susan Coyle, prima femeie la conducerea armatei

Australia marchează un moment istoric după ce generalul locotenent Susan Coyle a fost numită șef al armatei, devenind prima femeie care ocupă această funcție de la înființarea forțelor armate, în urmă cu 125 de ani.

Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Richard Marles, care a descris decizia drept „profund istorică”

O carieră de trei decenii în teatre de operațiuni internaționale

Susan Coyle are o experiență militară de peste 30 de ani, participând la misiuni în Insulele Solomon, Afganistan și Orientul Mijlociu.

„Realizarea ei înseamnă că va fi prima femeie care va comanda un serviciu din istoria Australiei”, a declarat Richard Marles.

„Nu poți fi ceea ce nu vezi”

Noua șefă a armatei a subliniat importanța reprezentării și a experienței acumulate de-a lungul carierei.

„Această amplă experiență oferă o bază solidă pentru responsabilitățile de comandă și încrederea acordată în mine”, a spus Susan Coyle.

Ea a evidențiat și expertiza sa în domenii moderne precum războiul cibernetic, potrivit France 24.

Numirea vine într-un moment în care armata Australiei trece printr-o transformare majoră, concentrându-se pe tehnologii moderne de luptă, inclusiv drone și sisteme de armament cu rază lungă de acțiune.

