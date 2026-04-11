Ciorba de miel este o specialitate tradițională românească, care se gătește în special pentru sărbătorile de Paște. Aceasta este caracterizată printr-un gust bogat, acrișor și aromat. Se prepară din carne de miel cu os (gât, coaste, cap), legume rădăcinoase (morcov, țelină, păstârnac), verdețuri (leuștean, pătrunjel) și se drege cu borș, smântână și gălbenușuri pentru o textură fină.

Ingrediente principale pentru ciorba de miel

Carne: 800g – 1kg carne de miel cu os (spălată și porționată).

Legume: Ceapă (albă și verde), morcovi, țelină, păstârnac, ardei gras.

Acreală: Borș (aprox. 500ml), măcriș sau tarhon în oțet.

Pentru o textură mai fină, ciorba de miel se drege cu : Smântână grasă și gălbenușuri de ou.

Pentru o aromă delicioasă: Leuștean verde (esențial), pătrunjel, sare.

Mod de preparare

Pregătirea cărnii: Carnea se spală bine și se pune la fiert în apă rece cu sare, spumându-se conștiincios de mai multe ori până când supa rămâne clară. Adăugarea legumelor: Când carnea este aproape fiartă, se adaugă legumele tăiate cubulețe sau lăsate întregi (pentru a fi scoase ulterior) și se fierb la foc mic. Acrirea: Se adaugă borșul (fiert separat în prealabil) și se mai lasă la clocotit 2-3 minute. Pentru dres: Într-un castron, se amestecă gălbenușurile cu smântâna. Se adaugă treptat polonic cu polonic din ciorba fierbinte peste dresătură (pentru a egaliza temperatura), apoi se toarnă totul în oală. Finalizarea: Se oprește focul, se adaugă leușteanul tocat proaspăt și se potrivește de sare.

Secrete pentru cea mai bună ciorbă de miel:

Spumuirea corectă: Eliminarea constantă a spumei previne tulburarea ciorbei.

Dresătura fără cocoloașe: Adăugarea borșului fierbinte peste smântână și gălbenușuri previne tăierea acestora.

Arome de primăvară: Leușteanul adăugat la final oferă gustul specific.

Servire: Se servește fierbinte, cu ardei iute și pâine proaspătă.

