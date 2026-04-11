Ce au ascultat astronauții în misiunea Artemis II

Astronauții de pe Orion, racheta care a plecat în misiunea Artemis II, și-au făcut un așa-numit „playlist de trezire”, ca parte a unei tradiții pe care NASA o are încă din anii `60, din perioada misiunilor Gemini, anunță Agenția pe pagina sa de Facebook.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen, echipajul de pe Orion, au făcut un playlist de 10 piese, una pentru fiecare zi a misiunii, care include nume precum: John Legend, André 3000, Chappel Roan și Denzel Curry.

Piesele au fost alese de membrii echipajului pentru a-și începe fiecare zi a misiunii. În unele zile, NASA a comunicat pe conturile oficiale ce piesă s-a auzit în anumite zile când astronauții se pregăteau să-și înceapă ziua.

„În timp ce astronauții noștri Artemis II se pregătesc să părăsească sfera de influență lunară și să revină sub atracția gravitațională a Pământului, au ascultat „Tokyo Drifting”, de la Denzel Curry și Glass Animals, ca melodie de trezire.” transmite NASA într-o postare pe contul oficial de X, în a șaptea zi a misiunii.

Denzel Curry devine cu această ocazie „primul rapper difuzat în spațiu”, după cum relatează chiar el într-o serie de postări pe contul său de X. „Chiar și extratereștrilor le place muzica mea” a scris artistul.

În fiecare zi, la ora stabilită pentru trezirea echipajului misiunii Artemis 2, Centrul de Control al Misiunii ia legătura prin radio cu nava Orion și difuzează un scurt fragment dintr-o melodie pentru a-i ajuta să-și înceapă ziua cu optimism, transmite publicația Space.

Playlistul este unul format din piese „upbeat”, vesele și dansante, pentru a le da astronauților doza de energie de dimineață.

