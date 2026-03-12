Cum pregătim grădina pentru primăvară

Pe măsură ce zilele devin mai lungi și aerul se încălzește, primăvara este momentul potrivit pentru a ieși din rutina iernii și pentru a pregăti grădina pentru un nou sezon de creștere.

Un pământ bine pregătit poate duce la o grădină productivă. Pentru a profita la maximum de grădină în lunile de primăvară, este necesară puțină planificare și pregătire. Iată cum pregătești grădina pentru primăvară.

Unii proprietari și-au făcut deja curățenia în grădină toamna, alții au amânat pentru primăvară. În orice caz, gazonul poate avea nevoie de o greblare ușoară pentru a îndepărta crengile rupte și frunzele căzute târziu.

Taie plantele perene cu înflorire târzie care au fost lăsate intenționat peste iarnă pentru aspect decorativ, cum ar fi ierburile ornamentale. Acestea au o rată mai bună de supraviețuire dacă sunt lăsate până primăvara înainte de a fi tăiate la aproximativ 15 cm deasupra solului. Îndepărtează și buruienile care încep să apară.

Fertilizarea

Taie plantele perene pentru a elimina complet vegetația uscată rămasă din anul anterior.

Adăugarea compostului

Încorporează compost în straturile de plantare.

Folosește compost de bună calitate. Îl poți produce din gunoi de grajd bine descompus, frunze sau alte materiale organice, sau îl poți cumpăra din centrele de grădinărit.

Pentru a adăuga compost într-un strat deja format, îndepărtează mulciul, încorporează compostul cu o furcă, udă bine în cazul în care ai deranjat rădăcinile, apoi pune la loc mulciul.

Se recomandă aplicarea unui strat de aproximativ 2,5 cm de compost la baza plantelor perene și în tot stratul, ideal încorporat în sol.

Divizarea plantelor perene

Primăvara este momentul potrivit pentru a diviza plantele perene, cum ar fi sedum, folosind o cazma ascuțită, când solul este încă afânat și plantele nu au crescut complet.

Verifică dacă plantele perene trebuie divizate înainte de a dezvolta multă vegetație nouă.

Acest proces reduce aglomerarea, îmbunătățește circulația aerului între plante, ceea ce poate diminua apariția mucegaiului, și previne uscarea plantei în centru din cauza dimensiunii excesive.

Tunderea corectă a pomilor și arbuștilor

Sfârșitul primăverii este un moment potrivit pentru tunderea arborilor și arbuștilor ornamentali, însă trebuie urmărite perioadele de înflorire ale fiecărei plante pentru a evita îndepărtarea mugurilor.

La finalul sezonului de tundere sunt incluse majoritatea speciilor veșnic verzi.

Următoarea etapă este tunderea în perioada de repaus vegetativ, realizată de obicei în ianuarie și februarie. Asta include trandafiri, hortensii și majoritatea arbuștilor și arborilor foioși.

Tunderea în repaus stimulează creșterea nouă primăvara și permite identificarea mai ușoară a ramurilor care trebuie îndepărtate, în lipsa frunzișului.

Înainte de a începe, trebuie stabilit scopul tunderii. Instrumentele și metodele diferă în funcție de obiectiv.

Modelare — Tunderea pentru formă presupune îndepărtarea selectivă a ramurilor pentru a obține o siluetă dorită.

Se ține cont de modul natural de creștere al arborelui și se stabilește forma dorită.

Se îndepărtează mai întâi ramurile uscate, bolnave sau deteriorate, prin tăieturi curate, imediat în afara inelului de ramificație (zona ușor umflată unde ramura se prinde de trunchi sau de o ramură mai mare), pentru a favoriza vindecarea.

Se urmărește o formă echilibrată, cu ramuri distribuite uniform în coroană. Se elimină ramurile care se intersectează sau sunt prea aglomerate, deoarece pot împiedica circulația aerului sau se pot freca între ele.

Nu se îndepărtează mai mult de 25% din coroană într-o singură sesiune, pentru a evita stresarea excesivă a plantei. Pentru modificări majore de formă, se recomandă tunderea graduală pe parcursul mai multor ani.

Rărire — Tunderea pentru rărire presupune eliminarea selectivă a unor ramuri din coroană pentru a reduce densitatea și a îmbunătăți circulația aerului și pătrunderea luminii.

Pe lângă ramurile uscate, bolnave sau deteriorate, se elimină și lăstarii crescuți din trunchi sau din ramurile principale, prin tăiere completă.

Ramurile care cresc spre interiorul coroanei reduc aerisirea și favorizează aglomerarea; unele dintre acestea se îndepărtează, păstrându-le pe cele cu structură bună și creștere orientată spre exterior.

Nu se elimină mai mult de o treime din ramurile vii într-o singură intervenție.

Reîntinerire — Tunderea pentru reîntinerire presupune o intervenție mai intensă, cu scopul de a stimula creșterea nouă și de a reda vitalitatea unui arbore îmbătrânit sau aflat în declin.

Momentul optim este perioada de repaus vegetativ, însă unele specii au cerințe specifice, astfel că este necesară informarea prealabilă sau consultarea unui specialist.

Se identifică semnele de declin: ramuri uscate sau bolnave, frunziș rar, creștere slabă. Se ia în considerare vârsta și starea generală a plantei. Se îndepărtează lemnul uscat și bolnav, prin tăieturi curate efectuate imediat în afara inelului de ramificație.

Se elimină ramurile mari și problematice de la punctul de origine, prin tăieturi ușor oblice. Se răresc ramurile rămase pentru a crea o structură deschisă și echilibrată.

Unele ramuri pot fi scurtate pentru a stimula creșterea nouă, prin tăieturi realizate deasupra unui mugur sănătos sau a unei ramuri laterale, la un unghi ușor înclinat în direcție opusă mugurelui.