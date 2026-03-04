7.8 C
Craiova
miercuri, 4 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazinDe ce Pluto este planeta de care avem nevoie chiar acum

De ce Pluto este planeta de care avem nevoie chiar acum

De Mariana BUTNARIU
Oaspeții care vizitează Observatorul Lowell din Flagstaff, Arizona, în timpul Festivalului I Heart Pluto, privesc obiectele cerești de la Observatorul Giovale Open Deck
Oaspeții care vizitează Observatorul Lowell din Flagstaff, Arizona, în timpul Festivalului I Heart Pluto, privesc obiectele cerești de la Observatorul Giovale Open Deck

Retrogradată oficial în 2006, iubită neoficial de milioane. Pluto nu mai este „a noua planetă” în manuale, dar pentru mulți rămâne simbolul curajului de a sfida etichetele și de a iubi ceea ce pare mic, îndepărtat sau nedreptățit.

În februarie 1930, astronomul Clyde Tombaugh a identificat la Observatorul Lowell din Flagstaff un nou corp ceresc: Pluto.

Descoperirea a fost un moment de mândrie națională pentru SUA – singura planetă „clasică” descoperită de americani. Entuziasmul a fost atât de mare încât, în 1931, Walt Disney a numit celebrul personaj animat Pluto după noua planetă.

Totul s-a schimbat în 2006, când Uniunea Astronomică Internațională (IAU) a redefinit termenul „planetă”, iar Pluto a fost reclasificată drept „planetă pitică”. Oficial, sistemul solar are opt planete.

Pentru unii, o decizie științifică. Pentru alții, o nedreptate cosmică.

Festivalul care spune: „Noi tot te iubim”

În fiecare februarie, sute de oameni participă la Festivalul „I Heart Pluto” din Flagstaff – orașul unde a fost descoperită planeta.

Prelegeri științifice, tururi la observator, petreceri tematice și un tort aniversar pentru Pluto transformă evenimentul într-o combinație de știință, nostalgie și mândrie locală.

De la stânga la dreapta: Amanda Bosh și Will Grundy de la Observatorul Lowell, și Alice Bowman și Alan Stern de la misiunea New Horizons a NASA, ridică nouă degete în semn de salut adus lui Pluto, cunoscută drept a noua planetă timp de decenii. Macheta la scară dintre ei este a navei spațiale New Horizons, care a survolat Pluto în 2015
De la stânga la dreapta: Amanda Bosh și Will Grundy de la Observatorul Lowell, și Alice Bowman și Alan Stern de la misiunea New Horizons a NASA, ridică nouă degete în semn de salut adus lui Pluto, cunoscută drept a noua planetă timp de decenii. Macheta la scară dintre ei este a navei spațiale New Horizons, care a survolat Pluto în 2015

Cercetătorul Alan Stern, coordonator al misiunii New Horizons, a amintit că survolul din 2015 a schimbat radical imaginea planetei.

În locul unei sfere cenușii și pline de cratere, imaginile au dezvăluit ghețari masivi și o regiune în formă de inimă, strălucind în azot înghețat.

Nu există „I Heart Jupiter”. Dar există „I Heart Pluto”.

Mai mult decât astronomie: o lecție despre identitate

Pluto a devenit simbolul outsiderului. Mică, îndepărtată, exclusă din „clubul oficial”, dar imposibil de ignorat.

În 2024, statul Arizona a declarat simbolic Pluto drept planetă a statului – un gest de sfidare și atașament local.

Pentru mulți participanți la festival, povestea lui Pluto vorbește despre ceva profund uman:

  • atașamentul față de trecut
  • nevoia de dreptate
  • simpatia pentru „cel mai mic din clasă”

Așa cum spunea unul dintre organizatori: oamenii iubesc cei mai puțin favorizați.

Ce spune știința, de fapt?

Chiar și în comunitatea științifică există dezbateri privind definiția planetei. Misiunea New Horizons a arătat că Pluto are o complexitate geologică impresionantă – atmosferă subțire, activitate de suprafață, sateliți proprii.

Pentru susținători, dacă arată ca o planetă și se comportă ca o planetă, atunci… este o planetă.

De ce avem nevoie de Pluto acum?

Într-o lume polarizată și grăbită să eticheteze, Pluto ne amintește:

  • Că valoarea nu depinde de mărime,
  • Că redefinirea nu șterge identitatea,
  • Că știința evoluează, dar pasiunea rămâne.

Poate că Pluto nu mai este oficial a noua planetă.
Dar este, fără îndoială, planeta care ne amintește cât de umani suntem.

Citește și: Alunecare de teren în municipiul Slatina: 25 de persoane evacuate preventiv

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA