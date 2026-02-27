Lovitură uriașă la Hollywood: Netflix renunță la Warner Bros, iar Paramount preia conducerea cursei

Una dintre cele mai spectaculoase bătălii corporative din industria divertismentului pare să fi ajuns la un punct decisiv. Netflix s-a retras oficial din cursa pentru cumpărarea Warner Bros Discovery.

Conducerea Warner Bros a anunțat că oferta îmbunătățită a Paramount Skydance este „superioară” celei venite din partea Netflix.

Netflix a refuzat să majoreze prețul: „Nu este un acord atractiv financiar la acel nivel”, au transmis directorii executivi Ted Sarandos și Greg Peters.

Astfel, Paramount devine favorit pentru preluarea unuia dintre cele mai legendare studiouri de la Hollywood.

O tranzacție care poate schimba industria media

Cumpărătorul va prelua:

studioul Warner Bros,

rețele media majore,

platforme de streaming, inclusiv HBO Max,

posturi importante precum CNN și Food Network.

Dacă acordul va fi aprobat, noul gigant media ar putea remodela complet piața globală a divertismentului.

Fuziunea NU este încă sigură

Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a avertizat că tranzacția este încă analizată:

există o anchetă deschisă privind impactul asupra concurenței,

sunt necesare aprobări ale Departamentului de Justiție al SUA,

urmează și verificări ale autorităților europene.

Viitor incert pentru CNN

Posibila fuziune ridică semne de întrebare privind viitorul CNN, mai ales după criticile repetate venite din zona politică americană.

Directorul CNN, Mark Thompson, le-a transmis angajaților să nu tragă concluzii pripite până la clarificarea situației.

O luptă de miliarde

Oferta Paramount:

31 dolari/acțiune pentru Warner Bros

pentru Warner Bros garanții financiare de miliarde în cazul eșecului acordului

Anterior, Netflix acceptase o tranzacție estimată la aproximativ 82 miliarde dolari, dar rivalul său a revenit cu o ofertă mai puternică, potrivit BBC.

Hollywood, în pragul unei noi ere

Experții spun că această tranzacție ar putea aduce:

restructurări majore,

posibile concedieri,

schimbări radicale în streaming și producția de film.

