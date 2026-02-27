Razie de amploare pe șoselele din Dolj! Zeci de șoferi sancționați în doar 24 de ore

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au desfășurat controale intense pe principalele artere rutiere pentru creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor.

În ultimele 24 de ore, oamenii legii au acționat cu:

aparate radar pentru depistarea vitezei excesive,

testări alcooltest,

verificări drugtest pentru identificarea șoferilor aflați sub influența substanțelor interzise.

Acțiunile au vizat reducerea riscurilor din trafic și responsabilizarea conducătorilor auto.

Bilanțul acțiunilor poliției

Rezultatele controalelor nu au întârziat să apară:

peste 215 sancțiuni contravenționale aplicate,

amenzi în valoare de aproximativ 80.000 lei,

20 de șoferi scoși din trafic și rămași fără permis,

11 autoturisme oprite din circulație din cauza problemelor tehnice.

Certificatele de înmatriculare ale vehiculelor neconforme au fost retrase până la remedierea deficiențelor.

Dosar penal pentru un șofer prins fără drept de a conduce

Un caz grav a fost depistat de polițiștii din Bechet.

Un bărbat de 35 de ani, din localitatea Ostroveni, a fost oprit pe DN 55, iar verificările au arătat că avea dreptul de a conduce suspendat.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Siguranța rutieră rămâne o prioritate, potrivit IPJ Dolj. Astfel de controale vor continua pentru prevenirea accidentelor și protejarea participanților la trafic.

