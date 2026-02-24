Grecia a stabilit un nou record: 38 de milioane de turişti străini în 2025

Turismul din Grecia bate record după record. Datele preliminare publicate marți de Banca Centrală a Greciei arată că anul 2025 a fost al treilea consecutiv cu valori record pentru sosirile turistice şi pentru veniturile generate de turism, potrivit ministrul elen al Turismului, Olga Kefalogianni, citat de AFP și Agerpres.

„2025 a fost cel mai bun an din istorie pentru turismul grecesc”, a declarat ministrul Olga Kefalogianni pentru postul public de televiziune ERT. „Grecia se numără printre primele 10 destinații cele mai populare din lume”, a subliniat Kefalogianni.

Sosirile de turiști au crescut cu 5,6%

Sosirile de turiști au crescut cu 5,6% și au ajuns la 37,981 milioane de călători, comparativ cu 35,951 milioane de călători în 2024, a informat Banca Centrală a Greciei într-un comunicat, precizând însă că datele provizorii nu includ pasagerii de pe navele de croazieră.

În 2024, dacă sunt incluse și cifrele privind pasagerii vaselor de croazieră, 40,7 milioane de persoane au vizitat Grecia, o creștere de 12,8% față de 2023, conform datelor oficiale publicate anul trecut.

Peste jumătate dintre turiști provin din țări ale UE

Sosirile de turiști din cele 27 de state membre ale UE au ajuns la 22,4 milioane în 2025, o creștere de 2,8% față de 2024, în timp ce sosirile din alte țări au crescut cu 10%, ajungând la 15,566 milioane, potrivit Băncii Greciei. Traficul de călători din țările din zona euro a crescut cu 7,1%, față de un avans de 5,7% în cazul turiștilor din afara zonei euro, a precizat Banca Greciei.

Veniturile din turism s-au ridicat la 23,6 miliarde de euro

Ministrul Turismului, Olga Kefalogianni, a declarat că veniturile din turism s-au ridicat la 23,6 miliarde de euro (27,8 miliarde de dolari) în 2025, o creștere de peste nouă procente comparativ cu 21,6 miliarde de euro în 2024. Și datele preliminare sugerează că 2026 va fi, de asemenea, ‘un an bun’, a spus Olga Kefalogianni.

Grecia se află în top cinci țări cu cele mai multe sosiri de turiști din Uniunea Europeană, după Franța, Spania și Italia, și la un nivel comparabil cu Germania.

