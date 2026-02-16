Horoscop chinezesc 2026 – Anul Calului

Conform astrologiei chineze, mâine, 17 februarie, începe Anul Calului de Foc, un an descris ca rapid, intens și plin de decizii care cer acțiune. Potrivit astrologilor, este un an al mișcării, al curajului și al schimbărilor bruște, dar și unul în care lipsa de atenție poate duce la haos.

ȘOBOLAN

Șobolanii vor fi în scandal tot anul. De asemenea, au activat sectorul dezastrelor naturale. Se mai spune că unde vor călători vor întâmpina greutăți, pot ajunge în locuri în care se întâmplă lucruri nepotrivite. Totodată, sunt irascibili și combativi. În schimb, vor avea și luni foarte favorabile, datorită unor stele benefice.

BIVOL

Bivolii stau bine cu sănătatea. E un an în care pot lega prietenii, se pot căsători, pot face copii, pot călători în interes de serviciu sau personal. Își pot schimba locul de muncă dacă doresc și pot face schimbări în plan personal. An foarte bun și pe plan financiar, mai puțin pentru Bivolii la vârsta a treia.

TIGRU

Tigrii sunt într-un an favorabil, care îi face mai justițiari și mai combativi. Scapă complet de acea energie a jafurilor care i-a afectat financiar și/sau profesional până acum. E un an foarte benefic pentru schimbarea locului de muncă, dacă-și doresc acest lucru. Relațiile și căsătoria sunt favorizate, mai ales în a doua jumătate a anului.

IEPURE

Iepurii au succes extraordinar, e un an plin de împliniri. Numai că trebuie să răzbească singuri, pentru că nu se pot alia cu alții. Iepurii trebuie să învețe să ignore oamenii care le fură energia. Să-i ignore, nu să se certe cu ei! Au parte de prosperitate, dar și de mici probleme de sănătate. Atenție la mici accidentări la picioare, mai ales pentru cei în vârstă.

DRAGON

Dragonii trebuie să fie atenți la impulsivitate. Ei o duc foarte bine, dar dacă sunt impulsivi își distrug norocul. Pot cunoaște oameni care să-i ajute, care au putere. Un pericol ar fi că vor fi dușmăniți la locul de muncă. An extraordinar de benefic, cu condiția să muncească, să fie harnici!

ȘARPE

An bun din punct de vedere al prosperității, dar vor obosi mai ușor, trebuie să-și dozeze energia și să se odihnească. Sunt sfătuiți să nu se epuizeze în conflicte inutile. E important să nu-și piardă încrederea în ei, e un an cu prosperitate și cu realizări. Șerpii care vor să iasă în evidență, să realizeze ceva, au toate șansele.

CAL

Caii trebuie trebuie să-și dozeze energia, să fie atenți la ce-și doresc ei și să nu se lase influențați de alții. Să nu devieze de la planul lor, să aibă încredere în ei. Trebuie să aibă grijă să nu le fie afectată reputația. Se mai recomandă să strângă legăturile cu aliații săi – Oaia / Capra, Tigrul sau Câinele.

OAIE/CAPRĂ

Oile o duc extraordinar, dar trebuie să fie atente la oamenii mai vârstă din familie sau anturaj, să-i ajute. De asemenea, nu e indicat să meargă prin spitale / cimitire. Trebuie să fie atente la înșelătorii, furturi, pierderi de prosperitate, pierderi de job, mici accidentări.

MAIMUȚĂ

Maimuțele sunt predispuse la trădări și înșelătorii. Anul acesta trebuie să se odihnească mai mult, să prioritizeze sarcinile. E indicat să aibă grijă de ele, să fie mai individualiste. Nu e an de renunțare la job, pentru că riscă să sară din lac în puț. Nu e indicat să facă tranzacții. Să nu se bazeze pe partenerii noi, pe care nu-i cunosc cu adevărat. Să fie foarte atente la semnarea actelor.

COCOȘ

Unele luni din acest an nu vor fi benefice pentru Cocoșii care au procese în instanțe. Vor fi devitalizați. Să evite certurile în familie, cu partenerul, pentru că s-ar putea să nu le câștige. Provocările verbale în care intră i-ar putea afecta pe partea de sănătate. Posibil să fie provocați de colegi / șefi la locul de muncă. E foarte important să nu răspundă cu aceeași monedă.

CÂINE

Câinii au parametri buni. Au succes în plan profesional, dar există riscul să aibă gura cam mare și e indicat să se abțină. Pot pierde anumite relații cu angajați / angajatori dacă nu sunt corecți. An bun dacă vor să-și schimbe locul de muncă. Trebuie să se bazeze mult pe colaborări, nu pot răzbi singuri. Au foarte multă energie, dar pot apare boli, mai ales la început de an. Atenție la sistemul digestiv, reproducător, sistemul glandular.

MISTREȚ

Mistreții pot să calce în picioare toate energiile care vin dinspre oamenii rău intenționați. Unii trebuie să fie atenți la modul în care-și cheltuiesc banii, căci au o predispoziție spre irosire. Mistreții au anul acesta o energie fabuloasă. Poate fi pentru ei un an de cotitură, în sensul bun al cuvântului. Au predispoziție la pierdere financiară dacă nu-și achită taxele la timp sau cheltuiesc fără rost. Nu e indicat să facă achiziții mari dacă nu e urgent. Atenție la semnarea actelor, e bine să fie însoțiți de persoane în care au încredere. Ori cineva nu le vrea binele, ori îi invidiază și va avea grijă să-i mintă ca ei să piardă bani.