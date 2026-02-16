A murit faimosul actor american Robert Duvall

Actorul american Robert Duvall, care a câştigat un Oscar pentru „Tender Mercies” şi a fost nominalizat pentru rolurile sale din filme precum „Naşul”, „Apocalypse Now” şi „The Great Santini”, a încetat din viaţă la vârsta de 95 de ani.

Decesul lui Duvall a fost anunţat pe Facebook printr-o declaraţie a soţiei sale, Luciana Duvall.

„Ieri ne-am luat rămas bun de la iubitul meu soţ, prieten drag şi unul dintre cei mai mari actori ai timpurilor noastre”, a scris ea. „Bob a trecut în nefiinţă în pace, acasă, înconjurat de dragoste şi confort. Pentru lume, el a fost un actor câştigător al premiului Oscar, un regizor, un povestitor. Pentru mine, el a fost pur şi simplu totul”.

Ea a continuat: „Pasiunea lui pentru meseria sa era egalată doar de dragostea profundă pentru personaje, pentru o masă bună şi pentru a fi în centrul atenţiei. Pentru fiecare dintre numeroasele sale roluri, Bob a dat totul personajelor sale şi adevărului spiritului uman pe care acestea îl reprezentau. Făcând acest lucru, el ne lasă tuturor ceva durabil şi de neuitat. Vă mulţumesc pentru anii de sprijin pe care i-aţi acordat lui Bob şi pentru că ne-aţi oferit acest timp şi intimitate pentru a celebra amintirile pe care le lasă în urmă”.

Abilitatea de a se identifica complet cu personajele pe care le interpreta

Naturalismul aspru al lui Duvall a ajuns să definească stilul de actorie al unei generaţii care i-a inclus pe Robert De Niro, Dustin Hoffman şi Gene Hackman în filme precum „Network” şi „The Apostle”, pe care le-a şi regizat.

Şi, deşi poate că nu a fost niciodată o vedetă la fel de mare ca DeNiro, abilitatea sa discretă de a se identifica complet cu personajele pe care le interpreta i-a adus respectul atât al colegilor, cât şi al criticilor. Aşa cum Francis Ford Coppola a declarat odată pentru The New York Times, la un moment dat, „este greu să faci diferenţa între actorii principali şi marii actori de caracter”.

A fost un actor de excepţie, care a obţinut şapte nominalizări la Oscar, dar a găsit timp şi pentru a străluci în producţii televizate precum „Lonesome Dove” şi „Broken Trail”, obţinând în total cinci nominalizări la Emmy şi câştigând de două ori.

Primul său rol pe marele ecran, şi unul dintre cele mai memorabile, a fost cel al înfricoşătorului Boo Radley în filmul „To Kill a Mockingbird” din 1962. Deşi cariera lui Duvall a avut nevoie de ceva timp pentru a decola, în ciuda unui debut puternic, la începutul şi mijlocul anilor ’70 a ajuns la maturitate, combinând abilităţile de interpretare perfectă a personajelor cu incursiuni ocazionale în roluri mai importante.

În 1969, a colaborat cu un tânăr regizor, Francis Ford Coppola, la drama intimă „The Rain People”, iar în anul următor a obţinut rolul interesant al lui Frank Burns în „MASH” al lui Robert Altman. De asemenea, a jucat în filmul experimental „THX 1138” al lui George Lucas.

Filmul care a schimbat totul pentru el a fost „The Godfather” din 1972, în care a interpretat rolul răbdătorului şi vicleanului consilier Tom Hagen, rol care i-a adus prima nominalizare la Oscar. A reluat rolul lui Hagen în „The Godfather Part II” în 1974. A apărut şi în „The Conversation” lui Coppola şi în rolul doctorului Watson în „The Seven-Per-Cent Solution” al lui Herbert Ross.

În 1976, a avut un rol memorabil ca director de televiziune nemilos în „Network”, iar trei ani mai târziu, în rolul colonelului Kilgore, a rostit celebra replică „Iubesc mirosul napalmului dimineaţa” în filmul „Apocalypse Now” al lui Coppola, obţinând a doua nominalizare la Oscar.

În 1977, el şi Ulu Grosbard au colaborat pentru a aduce piesa „American Buffalo” a lui David Mamet pe Broadway, cu recenzii mixte. În acelaşi an, a realizat un documentar intitulat „We’re Not Jet Set” şi, la începutul anilor ’80, a regizat micul film „Angelo, My Love”, caracterizat de o observaţie fină.

Nominalizat de şapte ori la Oscar

Cu toate acestea, abia după rolul din „The Great Santini”, în care a interpretat personajul principal, un tată autoritar şi militarist, şi-a consolidat reputaţia de actor principal în filme, obţinând prima nominalizare la Oscar pentru Cel mai bun actor în 1980. În anul următor, a câştigat la Festivalul de Film de la Veneţia, alături de Robert De Niro, în „True Confessions”.

Apoi, în 1984, interpretarea sa calmă şi detaliată din „Tender Mercies”, scris de Horton Foote şi regizat de Bruce Beresford, i-a adus Oscarul pentru Cel mai bun actor.

Ulterior, însă, a primit adesea roluri secundare sau co-protagoniste, precum în „The Natural”, „Colors”, „Days of Thunder”, „Rambling Rose”, „Geronimo: An American Legend” şi „Deep Impact”.

Duvall a primit o atenţie considerabilă pentru filmul său din 1997, „The Apostle”, pe care l-a regizat şi în care a jucat rolul principal. A fost nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun actor pentru rolul său de predicator texan afemeiat care trebuie să o ia de la capăt după ce a comis un act de violenţă. La Independent Spirit Awards, „The Apostle” a câştigat premiul pentru Cel mai bun film şi două nominalizări pentru Duvall, ca actor şi regizor.

Duvall a obţinut o nominalizare la Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar în anul următor pentru rolul său de avocat strălucit, dar excentric, care este duşmanul avocatului John Travolta în drama judiciară „A Civic Action”.

În total, a fost nominalizat de şapte ori la Oscar.

În 2015, primul film regizat de actor după „Assassination Tango” din 2002, ambiţiosul film independent „Wild Horses”, a avut premiera la SXSW.

Unul dintre ultimele sale roluri pe marele ecran a fost în filmul lui Scott Cooper, „The Pale Blue Eye”, din 2022.

A fost căsătorit de patru ori. Cu Luciana Pedraza, ultima soţie, a jucat în filmul „Assassination Tango”

