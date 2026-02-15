9 C
Craiova
duminică, 15 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazinActrița din „Emily in Paris”, strălucitoare la prezentarea Calvin Klein de la New York

Actrița din „Emily in Paris”, strălucitoare la prezentarea Calvin Klein de la New York

De Tiberiu Cocora

Actrița Lily Collins a afișat un look șic la prezentarea de modă Calvin Klein din New York, vineri. Actrița din „Emily in Paris”, în vârstă de 36 de ani, a atras toate privirile purtând peste topul cu paiete un trench negru croit impecabil.

Și-a completat ținuta cu pantaloni negri evazați și și-a alungit silueta cu o pereche de pantofi stiletto negri. Lily și-a aranjat părul brunet într-un bob drept, stilul ei consacrat, și și-a purtat lucrurile într-o geantă neagră simplă.

Dakota Johnson i s-a alăturat actriței la evenimentul plin de vedete, actrița din „Fifty Shades of Grey”, în vârstă de 36 de ani, optând pentru o rochie neagră simplă și cizme negre din piele.

Apariția lui Lily Collins vine după ce, la începutul lunii, i-a adus un omagiu emoționant tatălui său, Phil, cu ocazia împlinirii a 75 de ani, la câteva zile după ce a vorbit despre problemele sale grave de sănătate.

Ea a postat pe Instagram o fotografie cu ei doi, dar și o imagine mai veche cu celebrul muzician ținând-o în brațe când era copil.

Lily a zâmbit larg alături de tatăl său, retras din activitate în 2022, și a scris un mesaj plin de admirație pentru toate realizările lui: „Ieri, tata a împlinit 75 de ani și mă simt atât de recunoscătoare că am sărbătorit împreună. Pentru tot ce ai realizat, pentru toată bucuria pe care ai adus-o atâtor oameni din întreaga lume în toți acești ani”.

Citește și: Omagiu spectaculos adus lui Brâncuși, la Bruxelles

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA