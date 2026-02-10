Sting vine în această vară la UNTOLD

Sting, o legendă a muzicii care a inspirat generații întregi, vine în această vară la UNTOLD. Cu o carieră de peste patru decenii, Sting a vândut peste 100 de milioane de albume la nivel mondial și a câștigat 17 premii Grammy. Festivalul va avea loc între 6 și 9 august, în Cluj-Napoca.

Sting, unul dintre cele mai influente și respectate nume din istoria muzicii moderne, a câștigat trei Brit Awards, inclusiv premiul pentru Cel mai bun artist britanic, un Glob de Aur și a primit patru nominalizări la Premiile Oscar, potrivit stirileprotv.ro.

Sting și-a construit o carieră solo și a vândut peste 100 de milioane de albume

A devenit cunoscut la nivel internațional în calitate de lider al trupei The Police, în anii ’80. După succesul trupei, Sting și-a construit o carieră solo și a vândut peste 100 de milioane de albume.

Repertoriul său include unele dintre cele mai cunoscute și difuzate piese din istoria muzicii, printre care „Every Breath You Take”, „Englishman in New York”, „Fields of Gold” sau „Shape of My Heart”.

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 6–9 august, la Cluj-Napoca, iar printre artiștii anunțați până acum se numără și Lewis Capaldi, Flo Rida, Martin Garrix și The Chainsmokers.

