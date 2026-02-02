Un grup de 21 de prieteni a câştigat 123 de milioane de euro la EuroMillions

Un grup de 21 de prieteni din Belgia a câştigat în această săptămână jackpotul EuroMillions în valoare de 123 de milioane de euro, informează ȘtirileProTV.

Zingem, un oraş din Belgia cu aproximativ 4.500 de locuitori, are acum 21 de multimilionari. Vineri, jackpotul EuroMillions în valoare de 123 de milioane de euro a fost câştigat de un grup de prieteni, fiecare dintre ei devenind milionar.

Suma de 123 de milioane de euro va fi împărţită la 21. Fiecare dintre cei 21 de câştigători va primi câte 5,8 milioane de euro.

„Dormeam liniştit şi m-am trezit să merg la toaletă. M-am uitat la telefon şi am văzut 15 apeluri pierdute”, a povestit unul dintre câștigători. „Am sunat pe cineva, care a strigat: Ai câştigat 5,8 milioane”.

Cei 21 de prieteni, care joacă doar când jackpotul depăşeşte 100 de milioane de euro, nu bănuia că, dând 5 euro fiecare, vor deveni cu toţii milionari.

„Am ratat extragerea de marţi. Vineri, eram 21 de jucători. Fiecare a pus cinci euro şi am înregistrat patru bilete la brutărie”, a povestit un alt membru al grupului.

