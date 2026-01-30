A murit Catherine O’Hara, actrița din „Singur acasă”

Actriţa Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din „Schitt’s Creek”, „Singur Acasă” și „Best in Show”, a murit vineri, la vârsta de 71 de ani, scrie publicația TMZ, care citează două surse apropiate.

Cauza decesului nu este deocamdată clară. Catherine O’Hara a devenit celebră pentru rolul mamei personajului interpretat de Macaulay Culkin în primele două filme din seria „Home Alone”. Publicul o asociază și cu Moira Rose, personaj pe care l-a interpretat în 80 de episoade ale serialului „Schitt’s Creek”.

Printre alte producții importante din cariera sa se numără și „Best in Show” (2000) și „A Mighty Wind” (2003), precum și „Beetlejuice Beetlejuice” și filmul original „Beetlejuice”.

Cel mai recent proiect al său a fost serialul „The Studio”, produs de Apple TV+, în care a jucat alături de Seth Rogen. Pentru acest rol a primit o nominalizare la premiile Emmy.

În 2020, Catherine O’Hara a câștigat un premiu Emmy pentru interpretarea din „Schitt’s Creek”. Primul său trofeu Emmy datează din 1982, când a fost premiată pentru contribuțiile sale ca scenarist la emisiunea de comedie „SCTV Network 90”.

Actrița s-a născut și a crescut în Toronto, fiind al șaselea copil dintr-o familie cu șapte frați. Și-a cunoscut soțul, scenograful Bo Welch, pe platoul de filmare al producției „Beetlejuice” din 1988. Cei doi s-au căsătorit în 1992 și au avut doi fii, Matthew și Luke.

