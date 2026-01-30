Se schimbă din nou vremea. Meteorologii au anunțat cum va fi în februarie

Potrivit prognozei pentru intervalul 2 februarie – 2 martie 2026, următoarea lună va fi marcată de o vreme mai caldă decât normalul și episoade frecvente de precipitații la nivelul întregii țări.

Temperaturile vor depăși valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, în timp ce regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normal, cu intervale în care precipitațiile vor deveni excedentare, mai ales în a doua parte a lunii și în regiunile sudice, potrivit meteorologilor.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, centrale și local în cele sudice, dar și mai coborâte în extremitatea de nord-est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în zonele montane, iar în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi ușor excedentar în toate regiunile.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Citeşte şi: Volodimir Zelenski a anunțat că a vorbit cu Nicușor Dan despre proiecte comune din domeniul energiei