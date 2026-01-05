Și-a pierdut ajutorul social pentru că a adunat sticle reciclabile și a declarat venitul

Un bărbat sărman care locuiește în cartierul Altona, din Hamburg, a declarat banii pe care i-a câștigat din valorificarea sticlelor reciclabile adunate din gunoaie și s-a trezit că autoritățile i-au tăiat ajutorul social de care beneficia.

Bărbatul – un pensionar cu venit minim, care primea suplimentar și un ajutor social – trăia oricum la limita subzistenței, astfel că încerca să-și suplimenteze bugetul cu sticlele returnabile pe care le aduna din gunoaie. El a trecut în declarația fiscală și acest venit, iar oficiul de asistență socială din Altona i-a anulat ajutorul social, potrivit Hinz&Kunzt.

Faptul că pensia nu este suficientă pentru a trăi și că, din acest motiv, persoanele în vârstă adună sticle cu garanție din gunoi face parte din realitatea germană.

„Pentru a-mi suplimenta pensia”, este cel mai frecvent motiv invocat de colectorii de sticle returnabile pentru această activitate. Aceasta este și situația bărbatului din Altona a cărui pensie este atât de mică încât primește suplimentar „ajutor social pentru vârstnici”. Însă nici acesta nu este suficient pentru a trăi.

În luna septembrie, el a adunat sticle din gunoi pentru a-și putea permite mâncarea, medicamentele și reparația bicicletei. În 15 ore a reușit să strângă 58,25 euro. A procedat legal și a declarat suma la oficiul de asistență socială și s-a trezit că suma respectivă i-a fost scăzută din ajutorul social.

Biroul districtual din Altona a confirmat pentru Hinz&Kunzt că și veniturile obținute din colectarea sticlelor sunt luate în calcul la stabilirea ajutorului social. „În Altona, și veniturile din colectarea sticlelor cu garanție sunt luate în considerare la calcularea prestațiilor și sunt scăzute din ajutor”, a transmis administrația districtuală.

Potrivit ministerului, colectarea sticlelor intră în categoria veniturilor foarte mici, care pot fi exceptate de la scădere. Există chiar și o decizie judecătorească din anul 2020, într-un caz în care era vorba despre 100 de euro obținuți din garanții pentru sticle.

