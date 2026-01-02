Satul lui Moș Crăciun din Laponia, „asediat“ de turiști

Orașul Rovaniemi, situat în regiunea Laponia, la marginea Cercului Arctic din Finlanda, unde sute de mii de turiști vin anual să viziteze „Căsuța lui Moș Crăciun”, se confruntă cu supraaglomerare, la fel ca marile orașe europene consacrate, precum Barcelona, Veneția sau Paris.

Parcul tematic atrage peste 600.000 de oameni în fiecare an, numărul acestora atingând vârfuri în timpul Crăciunului, când numărul turiștilor poate fi de zece ori mai mare decât populația locală, potrivit Forbes.

Puțini știu, însă, că Rovaniemi s-a născut dintr-o strategie de marketing de succes pentru Eleanor Roosevelt. Crăciunul nu a fost niciodată lipsit de entuziasm, dar oamenii călătoresc din ce în ce mai mult pentru a experimenta magia lui Moș Crăciun într-un decor mai autentic, cu zăpadă, gheață și reni. Așa cum costumul roșu și cizmele negre ale lui Moș Crăciun au prins avânt odată cu marketingul Coca-Cola, Polul Nord, Groenlanda și Laponia au fiecare câte un argument pentru originile sale geografice, așa cum a relatat The Conversation.

Rovaniemi este capitala Laponiei. Are ierni lungi și înzăpezite și primește unele dintre cele mai timpurii ninsori de pe continent, și din belșug – o adăugare importantă la canonul Crăciunului, mai ales că criza climatică face ca zăpada să fie atât de imprevizibilă în alte părți.

Cum a apărut tradiția privind „Căsuța lui Moș Crăciun”

În 1927, gazda unui program radio finlandez pentru copii a dezvăluit în direct că casa secretă a lui Moș Crăciun se afla lângă un deal de la granița dintre Finlanda și Rusia, numit „Ear Fell” (Korvatunturi).

Turismul finlandez nu a ratat însă ocazia, construind o cabană specială pentru Moș Crăciun în 1950 pentru a o găzdui pe Prima Doamnă a Americii, Eleanor Roosevelt, când a vizitat-o. Aceasta se numește acum Cabana Roosevelt și se află în Satul lui Moș Crăciun, notează Antena3CNN.

Turismul din Rovaniemi a crescut în anii 1980, dar a explodat datorită rețelelor sociale. În 2023, Rovaniemi a primit 1,2 milioane de vizitatori peste noapte, cu 30% mai mulți decât în 2022. Într-adevăr, în 2024, s-au deschis 13 noi rute de zbor din Geneva, Berlin și Bordeaux, ceea ce subliniază faptul că mulți turiști provin din Europa și din spațiul Schengen, în special din Franța, Germania și Marea Britanie.

