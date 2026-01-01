Mesajul transmis de Papa Leon în prima zi din an

Mesaje mult mai importante pentru sufletele noastre vin și de la Vatican. Şi, mai presus de mesaj, gândul bun al unui om sfânt este de natură să ne încălzească inimile.

La început de 2026, Suveranul Pontif ne-a îndemnat să ne apropiem de Biserică, să ne rugăm cât mai mult. Să avem credinţă. Să primim binecuvântarea Papei Leon.

„Vă doresc vouă și familiilor voastre tot ce e mai bun pentru un sezon de iarnă binecuvântat și un an nou plin de bucurie și pace. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”, a fost mesajul Papei.

