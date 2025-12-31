Rio de Janeiro a intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai mare petrecere de Anul Nou din lume

Revelionul de pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro a fost recunoscut de Guinness World Records drept cea mai mare petrecere de Anul Nou din lume, după ce 2,5 milioane de persoane s-au adunat în această locaţie la ultimul Revelion, informează AFP.

Primarul metropolei, Eduardo Paes, a primit o placă din partea unei reprezentante a Guinness World Records pe scena principală a festivităţilor programate anul acesta în noaptea de miercuri spre joi, în faţa emblematicului hotel Copacabana Palace.

Cap de afiş va fi Gilberto Gil, o legendă a muzicii braziliene.

„Acest titlu a fost acordat după analiza şi validarea criteriilor stabilite de Guinness World Records, ţinând cont de numărul record de participanţi, de amploarea programului artistic, de întinderea teritorială a evenimentului şi de relevanţa sa culturală”, a precizat Primăria din Rio într-un comunicat citat de Agerpres. Recordul de 2,5 milioane de participanţi a fost validat cu ajutorul imaginilor realizate de drone.

„Este o onoare să primim această validare din partea Guinness. (…) Ştim că niciun oraş din lume nu organizează evenimente care adună atâţia oameni cu o asemenea constanţă”, a declarat Paes, citat în acelaşi comunicat.

Petreceri grandioase la fiecare Revelion

În fiecare 31 decembrie, plaja Copacabana găzduieşte o mulţime de petrecăreţi, majoritatea îmbrăcaţi în alb, pentru a sărbători sosirea noului an, cu focuri de artificii spectaculoase.

Ediţia 2025-2026 se anunţă din nou grandioasă, cu 12 minute de artificii şi 1.200 de drone care vor lumina cerul metropolei. În total, în oraş au fost instalate 13 scene pentru concerte gratuite, dintre care trei la Copacabana, unde dispozitivul de securitate prevede mobilizarea a 3.500 de poliţişti. Rio de Janeiro a primit circa două milioane de turişti străini din ianuarie până în noiembrie, un record, în pofida problemelor de insecuritate.

