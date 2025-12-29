Avatar: Fire and Ash” domină box-office-ul de Crăciun în fața noilor lansări

Cea de-a treia parte a seriei SF semnate de James Cameron, Avatar: Fire and Ash, s-a menținut confortabil pe primul loc în box-office-ul nord-american pe perioada sărbătorilor de Crăciun. Filmul a adăugat venituri de 64 de milioane de dolari în weekend și 88 de milioane de dolari de la Crăciun, performanță cu doar 28% mai mică față de debutul de 89 de milioane de dolari. Până acum, Avatar: Fire and Ash a generat 217,7 milioane de dolari în America de Nord și 760 de milioane de dolari la nivel global.

„Zootopia 2” rămâne pe locul doi

Superproducția animată a Disney, Zootopia 2, a revenit pe locul doi în al cincilea weekend de la lansare. Filmul a înregistrat venituri de 20 de milioane de dolari în weekend și 25,2 milioane de dolari de la Crăciun. De la debutul său în jurul Zilei Recunoştinţei, filmul PG a generat 320 de milioane de dolari pe plan intern şi 1,42 miliarde de dolari la nivel global, făcând din „Zootopia 2” cea mai profitabilă lansare hollywoodiană a anului.

„Marty Supreme”

„Marty Supreme” a avut cel mai bun debut dintre noile apariţii, ocupând locul al treilea cu 17,4 milioane de dolari încasate în 2.600 de cinematografe în weekend şi 27,1 milioane de dolari în cele patru zile de sărbătoare. În cazul filmului „Marty Supreme”, succesul fulminant poate fi atribuit regizorului Josh Safdie, care a realizat un film ce a rezoneat cu publicul, precum şi cu vedeta Timothée Chalamet, care interpretează rolul unui campion fictiv de tenis de masă şi care a fost o maşinărie de marketing de unul singur, depunând eforturi considerabile – şi atingând culmi înalte – pentru a promova filmul original. A24 a cheltuit aproximativ 70 de milioane de dolari pentru producţia „Marty Supreme”, care se aşteaptă să rămână un succes la box office datorită recenziilor pozitive şi recomandărilor.

„The Housemaid”

Thrillerul psihologic al Lionsgate, „The Housemaid”, s-a clasat pe locul patru, cu 15,4 milioane de dolari în weekend şi 18,9 milioane de dolari în perioada de patru zile a sărbătorilor. Filmul, cu Sydney Sweeney şi Amanda Seyfried în rolurile principale, a câştigat până în prezent suma impresionantă de 46,6 milioane de dolari pe plan intern şi 64,9 milioane de dolari la nivel mondial.

„Anaconda”

„Anaconda” a ajuns pe locul cinci cu venituri de 14,6 milioane de dolari în weekend şi 23,7 milioane de dolari de la Crăciun. Filmul a avut şi o lansare internaţională cu încasări de 20 de milioane de dolari, ajungând la un total global de 43,7 milioane de dolari. Cu un buget de 45 de milioane de dolari, „Anaconda” îi are în rolurile principale pe Jack Black şi Paul Rudd, doi prieteni care călătoresc în junglă pentru a-şi îndeplini visul din copilărie de a reface filmul lor preferat din toate timpurile, „Anaconda” din 1997. Proiectul începe să se destrame când viaţa imită arta şi o anaconda reală începe să-i vâneze. Criticii şi publicul au avut păreri împărţite.

