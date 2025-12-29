(VIDEO) Dolj: Tânăr prins după ce a fugit de poliție în Urzicuța

Seara trecută, polițiștii din Rast au reținut un tânăr de 21 de ani, din municipiul Băilești, pentru conducerea unui vehicul fără permis.

În jurul orei 20:00, polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula în localitatea Urzicuța. Conducătorul auto nu s-a conformat, mărind viteza. Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune.

Tânărul a sărit din mașină în mers și a încercat să se ascundă într-un grajd dintr-o curte din comună, fiind imobilizat și condus la sediul poliției. În urma verificărilor s-a stabilit că nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Băilești, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Dolj.

Citește și: Intervențiile pompierilor vâlceni în urma vântului puternic: copaci și stâlpi doborâți pe carosabil