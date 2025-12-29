Intervențiile pompierilor vâlceni în urma vântului puternic: copaci și stâlpi doborâți pe carosabil

Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea au intervenit în mai multe localități ale județului, ca urmare a efectelor produse de vântul puternic manifestat în ultimele 24 de ore.

Echipajele operative au fost solicitate să intervină în următoarele situații:

Râmnicu Vâlcea – Aleea Castanilor: copac căzut pe carosabil; intervenție realizată de Detașamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea cu o autospecială.

Călimănești – DN 7: copac rupt, care amenința să cadă peste rețeaua electrică; a intervenit Detașamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea cu o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime.

Râmnicu Vâlcea – strada Fețeni: copac căzut pe carosabil; intervenție cu o autospecială a Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea.

Bărbătești: stâlp electric din lemn doborât pe carosabil; a intervenit Punctul de Lucru Bunești cu o autospecială de intervenție.

Voineasa: trei brazi căzuți pe carosabil; intervenție realizată de Stația de Pompieri Brezoi cu o autospecială.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime în urma acestor evenimente.

Recomandări pentru populație pe timpul vântului puternic

Autoritățile recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri de siguranță:

evitați deplasările, pe cât posibil;

nu circulați și nu staționați în apropierea copacilor, panourilor publicitare, stâlpilor de electricitate sau a elementelor de construcție instabile;

asigurați obiectele aflate pe balcoane, terase sau acoperișuri;

parcați autovehiculele la distanță de arbori sau construcții care pot fi afectate de vânt;

respectați recomandările autorităților și informațiile transmise prin canalele oficiale.

