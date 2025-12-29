3.3 C
Știri de ultima orăLocalIntervențiile pompierilor vâlceni în urma vântului puternic: copaci și stâlpi doborâți pe carosabil

Intervențiile pompierilor vâlceni în urma vântului puternic: copaci și stâlpi doborâți pe carosabil

De Mariana BUTNARIU
Intervenții ale pompierilor în mai multe localități din județ
Intervenții ale pompierilor în mai multe localități din județ

Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea au intervenit în mai multe localități ale județului, ca urmare a efectelor produse de vântul puternic manifestat în ultimele 24 de ore.

Echipajele operative au fost solicitate să intervină în următoarele situații:

  • Râmnicu Vâlcea – Aleea Castanilor: copac căzut pe carosabil; intervenție realizată de Detașamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea cu o autospecială.
  • Călimănești – DN 7: copac rupt, care amenința să cadă peste rețeaua electrică; a intervenit Detașamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea cu o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime.
  • Râmnicu Vâlcea – strada Fețeni: copac căzut pe carosabil; intervenție cu o autospecială a Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea.
  • Bărbătești: stâlp electric din lemn doborât pe carosabil; a intervenit Punctul de Lucru Bunești cu o autospecială de intervenție.
  • Voineasa: trei brazi căzuți pe carosabil; intervenție realizată de Stația de Pompieri Brezoi cu o autospecială.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime în urma acestor evenimente.

Recomandări pentru populație pe timpul vântului puternic

Autoritățile recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri de siguranță:

  • evitați deplasările, pe cât posibil;
  • nu circulați și nu staționați în apropierea copacilor, panourilor publicitare, stâlpilor de electricitate sau a elementelor de construcție instabile;
  • asigurați obiectele aflate pe balcoane, terase sau acoperișuri;
  • parcați autovehiculele la distanță de arbori sau construcții care pot fi afectate de vânt;
  • respectați recomandările autorităților și informațiile transmise prin canalele oficiale.

