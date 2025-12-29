China anunță exerciții militare de amploare în jurul Taiwanului, pe fondul tensiunilor cu SUA și Japonia

Armata chineză a anunțat luni lansarea unor exerciții militare majore în jurul Taiwanului, implicând forțe terestre, navale, aeriene și unități de rachete. Operațiunea, denumită „Misiunea de Justiție-2025”, are rolul de a transmite un „avertisment serios” împotriva oricăror tentative de independență ale Taiwanului și a intervențiilor externe.

O femeie lucrează într-un magazin de tăiței lângă un ecran de televizor care prezintă o știre despre exercițiile militare chineze „Misiunea pentru Justiție 2025” în jurul Taiwanului, în Taipei, Taiwan, pe 29 decembrie 2025

Potrivit Comandamentului Teatrului de Operațiuni Estic al Chinei, exercițiile vor testa capacitatea de luptă și vor include blocarea și controlul porturilor cheie și al zonelor strategice, precum și trageri cu muniție reală în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei.

Reacția Taiwanului: „Intimidare militară”

Guvernul de la Taipei a condamnat ferm acțiunile Beijingului, catalogându-le drept „intimidare militară”. Ministerul Apărării a transmis că forțele taiwaneze sunt „pe deplin în gardă” și pregătite să apere valorile democrației și libertății.

Purtătoarea de cuvânt a președintelui Taiwanului, Karen Kuo, a declarat că exercițiile subminează grav stabilitatea din Strâmtoarea Taiwan și contestă ordinea internațională.

Context tensionat: acordul de armament cu SUA

Anunțul exercițiilor vine la scurt timp după ce Washingtonul și Taipei au făcut public un acord de armament în valoare de 11,1 miliarde de dolari, unul dintre cele mai mari din istorie. Pachetul include sisteme HIMARS, rachete antitanc, drone, obuziere și software militar.

Beijingul a criticat dur acordul, susținând că acesta încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Chinei și destabilizează regiunea.

China: „O acțiune legitimă pentru apărarea suveranității”

Purtătorul de cuvânt al armatei chineze, Shi Yi, a afirmat că exercițiile reprezintă o măsură necesară pentru protejarea suveranității naționale și pentru descurajarea „forțelor separatiste ale independenței Taiwanului” și a susținătorilor externi.

Presa de stat chineză a fost și mai explicită, legând direct exercițiile de cooperarea militară dintre SUA și Taiwan, pe care a catalogat-o drept o „escaladare coluzivă”.

Patrule navale și propagandă naționalistă

În paralel cu exercițiile, Garda de Coastă a Chinei a anunțat demararea unor patrule de aplicare a legii în apele din apropierea Taiwanului și a insulelor sale periferice. Totodată, autoritățile chineze au lansat materiale de propagandă naționalistă, inclusiv afișe cu mesaje simbolice despre „control și negare”.

Zonele maritime și aeriene din jurul Taiwanului vor fi închise temporar pe 30 decembrie pentru exerciții cu foc real.

Relații tot mai tensionate cu Japonia

Exercițiile au loc și pe fondul deteriorării relațiilor dintre China și Japonia. Beijingul a reacționat vehement după ce premierul japonez Sanae Takaichi a sugerat că Japonia ar putea interveni militar în cazul unei invazii chineze asupra Taiwanului.

Pentru China, Taiwanul rămâne principala „linie roșie” în relațiile sale cu Statele Unite și aliații acestora, potrivit CNN.

