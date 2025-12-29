Anul Nou aduce un nou primar la New York: Zohran Mamdani preia mandatul

New York-ul intră în noul an cu un nou primar. Zohran Mamdani, primarul ales al metropolei americane, va prelua oficial mandatul de patru ani joi, devenind primul primar musulman din istoria unui mare oraș american. Ceremonia de depunere a jurământului va avea loc imediat după miezul nopții, fiind oficiată de procurorul general al statului New York, Letitia James.

Ulterior, la prânz, o a doua ceremonie publică va avea loc în fața Primăriei, prezidată de senatorul Bernie Sanders, una dintre figurile emblematice ale stângii americane.

Agenda social-democrată, pusă la test

Mamdani, socialist declarat, a câștigat alegerile cu o platformă axată pe combaterea costului ridicat al vieții într-un oraș cu peste 8,5 milioane de locuitori. Printre principalele sale promisiuni se numără înghețarea chiriilor pentru peste un milion de apartamente, construirea a 200.000 de locuințe accesibile, transport public gratuit și acces universal la îngrijirea copiilor.

Implementarea acestor măsuri rămâne însă incertă, în condițiile în care consiliul responsabil de controlul chiriilor este dominat de numiri ale fostului primar Eric Adams.

Relația cu Trump și provocările federale

Deși este perceput ca un adversar politic al președintelui Donald Trump, întâlnirea dintre cei doi, desfășurată în noiembrie la Casa Albă, a fost descrisă drept calmă și cordială. Totuși, intensificarea acțiunilor agenților federali de imigrare în New York ar putea genera tensiuni între administrația locală și cea federală.

Tinerețe, controverse și eforturi de conciliere

La doar 34 de ani, Mamdani este unul dintre cei mai tineri primari din istoria orașului, potrivit France 24. Cu o experiență politică limitată, acesta încearcă să compenseze prin recrutarea unor consilieri cu experiență din administrații anterioare.

În același timp, noul primar va trebui să gestioneze relația cu comunitatea evreiască, în contextul pozițiilor sale pro-palestiniene și al unei recente controverse legate de postări antisemite ale unei foste colaboratoare.

Un primar cu impact cultural

Newyorkezii au remarcat sprijinul entuziast al lui Mamdani pentru soția sa, Rama Duwaji

Dincolo de politică, Mamdani se afirmă și ca o figură culturală a noii generații. Aparițiile sale neconvenționale, interesul pentru muzica rap și sprijinul public pentru soția sa, artista siriană Rama Duwaji, au atras atenția publicului. Aceasta a cunoscut o creștere spectaculoasă de popularitate în mediul online, devenind la rândul ei un simbol al noii generații newyorkeze.

