(VIDEO) Catherine, Prințesa de Wales, și Prințesa Charlotte, duet emoționant de pian la slujba de colinde de Crăciun

Catherine, Prințesa de Wales, și fiica sa, Prințesa Charlotte, au oferit un moment muzical special de Crăciun, interpretând un duet de pian în cadrul slujbei anuale „Împreună la Crăciun”, difuzată în Ajunul Crăciunului în Regatul Unit. Duetul a fost transmis telespectatorilor britanici miercuri seară și a deschis concertul tradițional găzduit de Prințesa de Wales la Westminster Abbey. Potrivit Palatului Kensington, momentul a fost înregistrat săptămâna trecută la Castelul Windsor.

Mama și fiica regală au interpretat piesa „Holm Sound”, compusă de producătorul scoțian Erland Cooper, o lucrare cu o profundă încărcătură emoțională, inspirată de valori precum natura, conexiunea și unitatea.

„Holm Sound”, o piesă cântată în familie

Palatul Kensington a transmis că piesa aleasă este una pe care Catherine și Prințesa Charlotte „se bucură să o cânte împreună acasă”. Erland Cooper a compus „Holm Sound” pentru mama sa, cu scopul de a reflecta legătura profundă dintre oameni și mediul înconjurător, dar și relațiile de familie.

Concertul „Împreună la Crăciun”, o tradiție începută în pandemie

Slujba de colinde „Împreună la Crăciun” a fost organizată pentru prima dată în 2021, la inițiativa Prințesei de Wales, ca un gest de recunoștință față de persoanele care au sprijinit comunitățile locale în perioada pandemiei de Covid-19.

Ediția din acest an a fost filmată pe 5 decembrie și a pus accent pe tema „dragostei în toate formele ei”, celebrând oamenii care și-au dedicat timpul pentru a-i sprijini pe ceilalți și pentru a consolida legăturile comunitare.

Westminster Abbey, transformată într-un decor de poveste

Abația Westminster a fost luminată de mii de lumânări și a găzduit aproximativ 1.600 de invitați, uniți de mesajele de compasiune, solidaritate și iubire. Decorul a fost completat de copaci britanici împodobiți cu fructe și plante de sezon, creați de horticultorul Jamie Butterworth, care au transformat intrarea într-un adevărat tărâm festiv.

Artiști, recitaluri și invitați speciali

Pe parcursul slujbei, prestigiosul cor al Abației Westminster a interpretat colinde tradiționale, iar artiști britanici precum Hannah Waddingham, Griff și Katie Melua au susținut momente muzicale speciale.

Recitări emoționante au fost susținute de Prințul de Wales, actrița Kate Winslet și actorul Chiwetel Ejiofor. Spectacolul a fost susținut de Fundația Regală a Prințului și Prințesei de Wales și a inclus și o reprezentație a tinerilor de la Platinum Performing Arts.

Slujbe comunitare de Crăciun, organizate în toată Marea Britanie

În paralel cu evenimentul principal de la Londra, organizatorii au pus în scenă alte 15 slujbe comunitare „Împreună la Crăciun” în diferite regiuni ale Marii Britanii, inclusiv în Manchester, Insula Wight și Dyfed, în sud-vestul Țării Galilor.

Revenirea treptată a Prințesei de Wales la îndatoririle regale

Evenimentul marchează și revenirea treptată a lui Catherine la activitățile publice, după ce a fost diagnosticată cu cancer anul trecut. În septembrie 2024, Prințesa de Wales a anunțat că a încheiat tratamentul de chimioterapie și că face tot posibilul pentru a rămâne sănătoasă.

