Venus Williams și actorul Andrea Preti și-au oficializat căsătoria

Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, câștigătoare a șapte titluri de Grand Slam la simplu, s-a căsătorit oficial cu actorul și fostul model italian Andrea Preti, în cadrul unei ceremonii de cinci zile în Florida, după ce au organizat o nuntă simbolică în Italia în septembrie, informează EFE.

Cei doi s-au prezentat vinerea trecută la un tribunal din Florida pentru a-și legaliza uniunea, iar sâmbătă au sărbătorit nunta alături de cei mai apropiați membri ai familiei și prieteni la o reședință pe care jucătoarea de tenis o deține în Palm Beach, potrivit declarațiilor făcute de Williams revistei Vogue.

Ceremonia de nuntă a fost punctul culminant al celor cinci zile de petrecere, care au inclus excursii cu iahtul plătite de Serena Williams, sora mai mică a miresei și câștigătoare a 23 de titluri de Mare Șlem, cine la restaurante de lux și o după-amiază sportivă exersând volei, pickleball și cursuri cu obstacole.

Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, a explicat revistei pentru celebrități că avea zece rochii făcute la comandă pentru această ocazie, inclusiv una creată de creatorul de modă libanez Georges Hobeika.

Williams și Preti, în vârstă de 37 de ani, s-au întâlnit în timpul Săptămânii Modei de la Milano din septembrie 2024 și amândoi au simțit o conexiune instantanee, potrivit sportivei.

Venus Williams, fostul lider al clasamentului mondial, a decis să nu agațe încă racheta în cui, la 45 de ani, urmând să participe în luna ianuarie la turneul WTA de la Auckland (Noua Zeelandă).

Citește și: